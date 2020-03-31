Укрзализныця бесплатно будет возить врачей

Укрзализныця запускает социальную программу для бесплатного передвижения медиков служебными поездами с 31 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также на тему: Укрзализныця ради поддержки бизнеса отсрочила новые договоры на грузовые перевозки

По его словам, все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет абсолютно бесплатным.

Перечень маршрутов и количество медиков, которые будут этим пользоваться, согласовали с органами местной власти. Для проезда достаточно предъявить служебное удостоверение или иной документ, подтверждающий работу в медицинском заведении.

Также в поезда не будут пускать медиков, которые не имеют средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

Расписание движения служебных поездов Укрзализныци будет предоставляться органам местной власти. Для уточнения графика движения поездов можно также обращаться по телефону горячей линии Укрзализныци – 0800503111.



При каких условиях выживает коронавирус / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.