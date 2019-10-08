Укус клеща может вызвать хроническую аллергию на мясо

Британские врачи предупреждают о новой причине избегать укусов клещей. Они уверяют, что клещи могут спровоцировать потенциально смертельную аллергию на мясо.

Эти крошечные насекомые уже известны тем, что могут заразить человека такими серьезными заболеваниями, как болезнь Лайма и энцефалит. Однако оказалось, что клещи еще и могут вызвать постоянную аллергию на мясо, против которой нет лечения, сообщает Daily Mail.

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Предупреждение опубликовано в журнале "Annals of Allergy, Asthma and Immunology" врачами Адденбрука в Кембридже и Фондом доверия к Национальной службе здравоохранения в Лондоне.

В 5 пациентов Великобритании, которых укусил клещ, развилась аллергия на мясо. Она мешает им есть говядину, баранину и свинину.

Пока врачи не знают, как ее вылечить, и поэтому подозревают, что пострадавшим придется избегать этих видов мяса всю жизнь. Стоит отметить, что рыба и курятина разрешается, а некоторые люди не имеют аллергической реакции на оленину.

Документ, опубликованный учеными, объясняет, что некоторые клещи содержат молекулу, которая называется альфа-гал. Она есть почти у всех животных, кроме некоторых видов обезьян и человека.



Укус клеща может спровоцировать аллергию на мясо

Клещи подхватывают альфа-гал от животных, переносят ее в слюне, а затем передают человеку.

Обычно люди не имеют аллергии на альфа-гал, поскольку вещество просто проходит через пищеварительную систему. Однако если альфа-гал многократно вводится в кровь, то иммунная система человека может расценивать это как чужеродное вещество, после чего разрабатывает армию антител для борьбы с ним.

В результате, когда человек употребляет мясо животного (содержащее альфа-гал), возникает аллергическая реакция.

Симптомы аллергии на альфа-гал Крапивница

Боль в желудке

Ангионевротический шок

Анафилактический шок

И хотя большинство аллергических реакций, как правило, возникают немедленно, симптомы этой аллергии проявляются через три – восемь часов после еды.

Врачи добавили, что в настоящее время по этому аллергену существует "значительная недостаточная осведомленность".

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