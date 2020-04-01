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Ульяна Супрун попросила Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

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Ульяна Супрун попросила Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ / Фотобанк 24 канала

Экс-глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун попросила генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.

Илон Маск опубликовал на своей странице в твиттере, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма течения COVID-19.

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"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру, в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка – бесплатно. Единственное требование – чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", – написал Маск.

На публикацию ответила бывший минстр здравоохранения Ульяна Супрун и попросила помощи для Украины.

"Меня зовут Ульяна Супрун. Я – бывшая глава Мнздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их только 3500 на 37-миллионное население. Пожалуйста, помогите нам", – написала Супрун.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Техно Илон Маск Ульяна Супрун
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