Ульяна Супрун раскритиковала новое руководство Минздрава

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала новую команду Минздрава под руководством Зоряны Скалецкой.

Об этом она рассказала в интервью изданию НВ. По мнению Супрун, для новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой назначение ее на должность стало неожиданностью.

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"Она не выбирала себе заместителей, ей их тоже назначили, как и советников. Она долгое время не подписывала документов, потому что боялась, что ее могут подставить", – отметила Ульяна Супрун.

Экс-министр отметила, что первые месяцы новое руководство Минздрава только теряло время, не работая на реформу, не подписав ни одного документа в Кабмине и так далее. По ее словам, центр принятия решений не в министерстве, а на Банковой "в руках одного человека Михаила Радуцкого" (глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации).

Люди, которые сейчас пришли в министерство, не открытые и не прозрачные, они закрываются в кабинетах и ​​не общаются с работниками. Все переживают за рейтинги и боятся негативных рейтингов, боятся Офиса президента,

– заявила Супрун.

Кроме того, экс-глава Минздрава назвала опасным способ, которым новая команда планирует проводить лицензирование врачей.

"Мы разработали систему, где врач зарабатывает в зависимости от его востребованности и эффективности, сейчас же снова возвращаются к идее, что государство будет решать, кто может работать, а врачи вновь станут зависимыми от главного врача", – сказала Ульяна Супрун.

Что известно о работе Ульяны Супрун в Минздраве?

Ульяна Супрун начала выполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала немало, в частности, запустила реформирование медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

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