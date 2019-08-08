#Улянувміністри: сторонники Супрун запустили флешмоб в ее поддержку
В социальных сетях запустили флешмоб #Улянувміністри в поддержку руководительницы Минздрава Украины Ульяны Супрун.
Блогеры, общественные деятели, лидеры пациентских организаций, благотворительных фондов и простые украинцы призывают президента Владимира Зеленского назначить Супрун министром здравоохранения в новом правительстве.
Читайте также: Почему лучше оставить Супрун главой Минздрава?
Пользователи соцсетей перечисляют достижения главы Минздрава и объясняют, почему она должна остаться в Кабмине. Иногда – в шутливой форме.
Например, блогер Антон Ходза привел ряд простых вопросов, которые, кажется, довольно прозрачно объясняют, почему нам не стоит менять руководительницу Министерства здравоохранения.
Экономический эксперт Сергей Фурса также выступил в защиту руководительницы Минздраве.
Инициатором флешмоба стал СЕО и основатель рекрутингового агентства Lobby X и куратор TEDxKyiv Владислав Грезев.
Художник Андрей Ермоленко нарисовал иллюстрацию в поддержку Ульяны Супрун.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.