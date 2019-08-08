Улянувміністри: сторонники Супрун запустили флешмоб в ее поддержку

В социальных сетях запустили флешмоб #Улянувміністри в поддержку руководительницы Минздрава Украины Ульяны Супрун.

Блогеры, общественные деятели, лидеры пациентских организаций, благотворительных фондов и простые украинцы призывают президента Владимира Зеленского назначить Супрун министром здравоохранения в новом правительстве.

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Пользователи соцсетей перечисляют достижения главы Минздрава и объясняют, почему она должна остаться в Кабмине. Иногда – в шутливой форме.

Например, блогер Антон Ходза привел ряд простых вопросов, которые, кажется, довольно прозрачно объясняют, почему нам не стоит менять руководительницу Министерства здравоохранения.

Экономический эксперт Сергей Фурса также выступил в защиту руководительницы Минздраве.

Инициатором флешмоба стал СЕО и основатель рекрутингового агентства Lobby X и куратор TEDxKyiv Владислав Грезев.

Художник Андрей Ермоленко нарисовал иллюстрацию в поддержку Ульяны Супрун.

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