Ультразвук может обезвреживать раковые клетки, не влияя на здоровые

Ультразвук часто используют в лечении рака, но до сих пор ультразвуковые волны имели влияние как на больные клетки, так и на здоровые.

Исследователи из США разработали метод применения низкоинтенсивных импульсов звука, которые воздействуют только на больные клетки.

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Применение ультразвука в онкотерапии

Исследование возможностей выборочного воздействия ультразвука на раковые ткани началось пять лет назад. Тогда ученые из Калифорнийского технологического института поняли, что физические различия между раковыми и здоровыми клетками – размер, толщина стенок, размер органелл.

На первом этапе исследования ученые создали математическую модель, чтобы понять, как клетки реагируют на разные частоты ультразвука.



Применение ультразвука в онкотерапии до сих пор несовершенно/Фото: Unsplash

Суть исследования

Еще в 2016 году исследователи обнаружили разницу в темпе роста резонанса раковых и здоровых клеток. В теории, это говорит о том, что отменно и тщательно настроенный звук может заставить клеточную мембрану вибрировать настолько сильно, что это разрушит ее, а здоровые клетки при этом останутся невредимыми. Авторы назвали этот процесс "онкотрипсией".

Команда разработала прототип устройства, которое позволяет избирательно влиять на клетки различных типов, в том числе раковых. Одновременно с прототипом обезвредить все злокачественные клетки с помощью ультразвука невозможно, часть остается, и опухоль появляется вновь.

Теперь ученые надеются, что им удастся обезвредить раковые клетки ультразвуком таким образом, чтобы иммунная система восприняла бы влияние звука как ранение, а не аптоз, то есть естественную гибель. В таком случае организм направит к опухоли лейкоциты, которые нападут на оставшиеся клетки рака.

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