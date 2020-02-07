24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Ультразвук может обезвреживать раковые клетки, не влияя на здоровые

49 Читати новину українською
Ультразвук может обезвреживать раковые клетки

Ультразвук часто используют в лечении рака, но до сих пор ультразвуковые волны имели влияние как на больные клетки, так и на здоровые.

Исследователи из США разработали метод применения низкоинтенсивных импульсов звука, которые воздействуют только на больные клетки.

Читайте также: Ученые выяснили, как ультразвук лечит заболевания мозга

Применение ультразвука в онкотерапии

Исследование возможностей выборочного воздействия ультразвука на раковые ткани началось пять лет назад. Тогда ученые из Калифорнийского технологического института поняли, что физические различия между раковыми и здоровыми клетками – размер, толщина стенок, размер органелл.

На первом этапе исследования ученые создали математическую модель, чтобы понять, как клетки реагируют на разные частоты ультразвука.


Применение ультразвука в онкотерапии до сих пор несовершенно/Фото: Unsplash

Суть исследования

Еще в 2016 году исследователи обнаружили разницу в темпе роста резонанса раковых и здоровых клеток. В теории, это говорит о том, что отменно и тщательно настроенный звук может заставить клеточную мембрану вибрировать настолько сильно, что это разрушит ее, а здоровые клетки при этом останутся невредимыми. Авторы назвали этот процесс "онкотрипсией".

Команда разработала прототип устройства, которое позволяет избирательно влиять на клетки различных типов, в том числе раковых. Одновременно с прототипом обезвредить все злокачественные клетки с помощью ультразвука невозможно, часть остается, и опухоль появляется вновь.

Теперь ученые надеются, что им удастся обезвредить раковые клетки ультразвуком таким образом, чтобы иммунная система восприняла бы влияние звука как ранение, а не аптоз, то есть естественную гибель. В таком случае организм направит к опухоли лейкоциты, которые нападут на оставшиеся клетки рака.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

В УДО опровергли информацию о вооруженном мужчине в Раде: детали и фото
сегодня
2569
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Медицина Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 1142
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6998
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2060
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4734
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74583
Новости
Больше новостей
Залиште відгук