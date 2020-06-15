Каждый хочет иметь хорошую память, быструю реакцию и острый ум. Оказывается есть способы, которые помогут мозгу работать лучше.

Каждый из вас слышал о таблетках для улучшения работы мозга. Речь идет о ноотропах, рассказал невролог Михаил Шатковский, пишет 24 канал.

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Их эффективность опровергнута, у некоторых есть отдельные положительные некачественные заказные исследования с малым количеством пациентов. Нет ни одного одобренного международными рекомендациями препарата для улучшения работы мозга как у здоровых, так и у больных (инсульты, деменция и т.д.).

Но выход есть, можно прокачать мозг благодаря образу жизни.

Улучшение работы мозга

Научиться быть "здесь и сейчас". Иными словами, нужно отключить автоматизмы, которые создал наш ленивый мозг для экономии энергии.

Менять дорожные маршруты, по которым передвигаетесь: тогда вам придется поднапрячься, чтобы построить новый

Учиться видеть, слышать и чувствовать. Не будьте в своих мыслях. Достигните эффекта "провала" в своих ощущениях. Чистить зубы и мыть посуду левой рукой (стоя на одной ноге). Для левшей – наоборот.

Прокачивать мелкую моторику. Память есть и на кончиках пальцев. Рисование, вязание, бисероплетение и многое другое.

Медитация. Сконцентрируйся на дыхании, закрой глаза, отбрось лишние мысли.

Сон. Качественный и достаточный (о гигиене сна пост будет позже). Именно во сне кратковременная память переходит в долговременную.

Чтение. Особенно то, что вообще не хочется. Например, новое и сложное. Желательно, изложенное на бумаге.

Учить иностранные языки и стихи. Профилактика болезни Альцгеймера и буст к памяти.