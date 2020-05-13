Как уменьшить травмы от ношения средств индивидуальной защиты: советы медработникам

Практически каждый тип средств индивидуальной защиты (СИЗ), маски для лица, защитные очки, щитки для лица, перчатки, может вызвать серьезные проблемы с кожей. Как уменьшить травмы – читайте дальше.

Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке. Медицинские работники из-за длительного использования СИЗ могут столкнуться с немалым перечнем травм – повреждение кожи и раны, постоянное покраснение и зуд, дерматит или эрозия эпидермиса кожи.

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"Для лучшей защиты, респираторы должны очень плотно прилегать к коже, поэтому длительное ношение, повышенная влажность и давление приводят к травмированию кожи. Даже халаты могут усиливать потоотделение и перегрев, а в сочетании с трением это может привести к дерматиту", – пояснила Супрун.

Частое ношение СИЗ без смены в течение часов может даже повышать риски инфицирования.

Канадская организация "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" представила перечень советов, как предотвратить такие травмы.

За 1-2 часа до начала работы и одевания СИЗ медработникам рекомендуется хорошо вымыть и высушить лицо, нанести увлажняющий крем и подождать, чтобы он хорошо впитался кожей и высох. Добавим, что лишняя влага повышает риски иметь повреждения кожи.

Нанести крем стоит на участки лица, которые больше всего контактируют с СИЗ, например уши, лоб и нос. Рекомендуется избегать косметики на масляной основе, смазки кожи вазелином и мазями, содержащими цинк,

– добавила экс-глава Минздрава.

За 5 минут до того, как надеть СИЗ следует нанести на лицо защитные герметики для кожи, которые образуют прозрачное защитное покрытие.

Важно протестировать СИЗ и убедиться, что средства индивидуальной защиты не вызывают дискомфорта, ведь зуд и травмы кожи могут быть связаны, в частности, с неправильным использованием.

Если ношение СИЗ вызывает серьезное повреждение кожи (после снятия следы не исчезают в течение 20-30 минут), можно использовать специальные повязки или накладки из различных материалов и тканей, например, тонкого силикона,

– добавила Супрун.

Материал должен быть максимально тонким, а вырезанная накладка изготовлена ​​так, чтобы охватить часть лица или головы, которую непосредственно следует защитить.

This is what you look like after wearing an N95 mask all day. We don’t have enough of anything. We need @SenSanders more than ever now. Help us help you. #SandersSisters #NursesForBernie pic.twitter.com/jfVKPct2cD — genithecrankynurse (@genithecrankyn1) March 19, 2020

Если после снятия СИЗ появляется повреждение кожи – не стоит их массировать, так как это может увеличить повреждения тканей. После мытья нужно тщательно вытереть лицо и нанести увлажняющий крем.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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