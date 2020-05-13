Как уменьшить травмы от ношения средств индивидуальной защиты: советы медработникам
Практически каждый тип средств индивидуальной защиты (СИЗ), маски для лица, защитные очки, щитки для лица, перчатки, может вызвать серьезные проблемы с кожей. Как уменьшить травмы – читайте дальше.
Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке. Медицинские работники из-за длительного использования СИЗ могут столкнуться с немалым перечнем травм – повреждение кожи и раны, постоянное покраснение и зуд, дерматит или эрозия эпидермиса кожи.
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"Для лучшей защиты, респираторы должны очень плотно прилегать к коже, поэтому длительное ношение, повышенная влажность и давление приводят к травмированию кожи. Даже халаты могут усиливать потоотделение и перегрев, а в сочетании с трением это может привести к дерматиту", – пояснила Супрун.
Частое ношение СИЗ без смены в течение часов может даже повышать риски инфицирования.
Канадская организация "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" представила перечень советов, как предотвратить такие травмы.
За 1-2 часа до начала работы и одевания СИЗ медработникам рекомендуется хорошо вымыть и высушить лицо, нанести увлажняющий крем и подождать, чтобы он хорошо впитался кожей и высох. Добавим, что лишняя влага повышает риски иметь повреждения кожи.
Нанести крем стоит на участки лица, которые больше всего контактируют с СИЗ, например уши, лоб и нос. Рекомендуется избегать косметики на масляной основе, смазки кожи вазелином и мазями, содержащими цинк,
– добавила экс-глава Минздрава.
За 5 минут до того, как надеть СИЗ следует нанести на лицо защитные герметики для кожи, которые образуют прозрачное защитное покрытие.
Важно протестировать СИЗ и убедиться, что средства индивидуальной защиты не вызывают дискомфорта, ведь зуд и травмы кожи могут быть связаны, в частности, с неправильным использованием.
Если ношение СИЗ вызывает серьезное повреждение кожи (после снятия следы не исчезают в течение 20-30 минут), можно использовать специальные повязки или накладки из различных материалов и тканей, например, тонкого силикона,
– добавила Супрун.
Материал должен быть максимально тонким, а вырезанная накладка изготовлена так, чтобы охватить часть лица или головы, которую непосредственно следует защитить.
Если после снятия СИЗ появляется повреждение кожи – не стоит их массировать, так как это может увеличить повреждения тканей. После мытья нужно тщательно вытереть лицо и нанести увлажняющий крем.
Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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