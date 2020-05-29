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Умер самый старый мужчина в мире

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Старейший мужчина на Земле
Старейший мужчина на Земле / thesun.co.uk

Старейший мужчина на планете Роберт Уейтон умер в Великобритании в возрасте 112 лет. Причина смерти – рак легких.

Причиной смерти стал рак легких, сообщает The Sun.

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Уейтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, но последние годы жил в городе Алтон. У него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Бывший преподаватель и инженер пережил испанский грипп, две мировые войны, подъем и падение Советского Союза, и изобретение Интернета.

У чоловіка знайшли рак легень
У мужчины нашли рак легких / Фото the sun

Он также увидел, как 26 премьер-министров приходят и уходят и пять монархов ушли с престола. Боб шутил, что тайной его долголетия было "избежание умирания".

В начале апреля Роберта Уейтона признали самым старым мужчиной на Земле. Этот титул перешел к нему после смерти японца Титецу Ватанабе, который 23 февраля умер в возрасте 112 лет и 355 дней

Когда он об этом узнал, то сказал: "Ну, я не очень доволен, потому что это означает, что кто-то умер".

Самой старой женщиной на планете является жительница Японии Кане Танака. В январе ей исполнилось 117 лет.

Автор: Александр Бевза
Теги: Онкозаболевания Новости Здоровье Великобритания Здоровье Лечение
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