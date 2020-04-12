Умер монах Киево-Печерской лавры от коронавируса
В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили источники 24 канала в УПЦ (МП).
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"Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом!" – говорится в сообщении.
Кроме того, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого есть подозрение на коронавирус, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу.
По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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