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Умер монах Киево-Печерской лавры от коронавируса

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Умер монах Киево-Печерской лавры от коронавируса / Фото из открытых источников

В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили источники 24 канала в УПЦ (МП).

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"Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом!" – говорится в сообщении.

Кроме того, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого есть подозрение на коронавирус, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу.

По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Києво-Печерськая лавра Коронавирус в Украине Здоровье Здоровая жизнь
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