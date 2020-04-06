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Умер священник, у которого первого на Тернопольщине обнаружили коронавирус

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На Тернопольщине от коронавируса умер священник / Иллюстративное фото

В Тернопольской области утром 6 апреля от коронавируса умер священник Олег Винников из города Залещики. У 57-летнего мужчины первого в регионе лабораторно диагностировали COVID-19.

Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом сообщает в фейсбуке, что больной проходил лечение в местной больнице скорой помощи. Однако в последние дни состояние священника серьезно ухудшилось.

Важно В Украине 1319 человек заболели коронавирусом

Умер мужчина из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. В последние дни его состояние ухудшилось, пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер,
– сообщает штаб.

К слову, 9 марта священник Винников был на похоронах в селе Швейков Монастырисского района. Там от него коронавирусом заразился 68-летний мужчина, который, к сожалению, 25 марта умер.

Кроме того, спасатели сразу после выявления у священнослужителя коронавируса провели дезинфекцию церкви Пресвятого Сердца Христова в Залещиках, где он служил.

Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине?

COVID-19 диагностировали уже у 160 человек в Тернопольской области. К сожалению, с начала пандемии в регионе умерли три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний священник из Залещиков.

Что интересно, за последние сутки – 5 апреля – на Тернопольщине не зафиксировали ни одного нового случая.

Где на Тернопольщине есть больные коронавирусом

  • 106 – жители Монастырисского района,
  • 18 – жители Залещицкого района,
  • 13 – жители Козовского района,
  • 8 – жители города Тернополя,
  • 7 – жители Кременецкого района,
  • 3 – жители Бучацкого района,
  • 3 – жители Подгаецкого района,
  • 1 – житель Тернопольского района,
  • 1 – житель Бережанского района.


Как отличить коронавирус от других заболеваний / Инфографика 24 канала
 

Автор: Наталья Боднар
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Жертвы Тернополь Новости Здоровье Здоровье Медицина
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