Умер священник, у которого первого на Тернопольщине обнаружили коронавирус
В Тернопольской области утром 6 апреля от коронавируса умер священник Олег Винников из города Залещики. У 57-летнего мужчины первого в регионе лабораторно диагностировали COVID-19.
Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом сообщает в фейсбуке, что больной проходил лечение в местной больнице скорой помощи. Однако в последние дни состояние священника серьезно ухудшилось.
Важно В Украине 1319 человек заболели коронавирусом
Умер мужчина из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. В последние дни его состояние ухудшилось, пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер,
– сообщает штаб.
К слову, 9 марта священник Винников был на похоронах в селе Швейков Монастырисского района. Там от него коронавирусом заразился 68-летний мужчина, который, к сожалению, 25 марта умер.
Кроме того, спасатели сразу после выявления у священнослужителя коронавируса провели дезинфекцию церкви Пресвятого Сердца Христова в Залещиках, где он служил.
Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине?
COVID-19 диагностировали уже у 160 человек в Тернопольской области. К сожалению, с начала пандемии в регионе умерли три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний священник из Залещиков.
Что интересно, за последние сутки – 5 апреля – на Тернопольщине не зафиксировали ни одного нового случая.
Где на Тернопольщине есть больные коронавирусом
- 106 – жители Монастырисского района,
- 18 – жители Залещицкого района,
- 13 – жители Козовского района,
- 8 – жители города Тернополя,
- 7 – жители Кременецкого района,
- 3 – жители Бучацкого района,
- 3 – жители Подгаецкого района,
- 1 – житель Тернопольского района,
- 1 – житель Бережанского района.
Как отличить коронавирус от других заболеваний / Инфографика 24 канала
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