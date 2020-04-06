Умер священник, у которого первого на Тернопольщине обнаружили коронавирус

В Тернопольской области утром 6 апреля от коронавируса умер священник Олег Винников из города Залещики. У 57-летнего мужчины первого в регионе лабораторно диагностировали COVID-19.

Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом сообщает в фейсбуке, что больной проходил лечение в местной больнице скорой помощи. Однако в последние дни состояние священника серьезно ухудшилось.

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Умер мужчина из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. В последние дни его состояние ухудшилось, пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер,

– сообщает штаб.

К слову, 9 марта священник Винников был на похоронах в селе Швейков Монастырисского района. Там от него коронавирусом заразился 68-летний мужчина, который, к сожалению, 25 марта умер.

Кроме того, спасатели сразу после выявления у священнослужителя коронавируса провели дезинфекцию церкви Пресвятого Сердца Христова в Залещиках, где он служил.

Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине?

COVID-19 диагностировали уже у 160 человек в Тернопольской области. К сожалению, с начала пандемии в регионе умерли три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний священник из Залещиков.

Что интересно, за последние сутки – 5 апреля – на Тернопольщине не зафиксировали ни одного нового случая.

Где на Тернопольщине есть больные коронавирусом

106 – жители Монастырисского района,

18 – жители Залещицкого района,

13 – жители Козовского района,

8 – жители города Тернополя,

7 – жители Кременецкого района,

3 – жители Бучацкого района,

3 – жители Подгаецкого района,

1 – житель Тернопольского района,

1 – житель Бережанского района.



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