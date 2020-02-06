Умер врач, которого хотели арестовать за предупреждение о коронавирусе

Умер врач из города Ухань, который первым предупреждал о распространении коронавируса, но чуть не попал за это в тюрьму.

Врач умер 6 февраля, за несколько дней после того, как у него подтвердили коронавирус.

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Ли Веньлян – врач, который еще в конце декабря предупреждал о новом коронавирусе. Он был одним из восьми человек, находившихся под следствием за "распространение сплетен". В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей.

Ли лечил женщину с глаукомой, которая была больна новым коронавирусом. Он об этом, конечно, не знал, а потому не использовал ни маски, ни спецодежды, ни очков.

В своей заметке на Weibo врач рассказал, что 10 января у него начался кашель, на следующий день повысилась температура, а через два дня его госпитализировали. Его родители также заболели и попали в больницу.

Наличие инфекции подтвердили лишь 1 февраля.

Как не заразиться коронавирусом регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Что надо знать о коронавирусе 2019-nCoV:

От коронавируса умерли 565 человек по состоянию на 6 февраля. В целом по миру инфицировано более 28 274 человек.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронарвирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.