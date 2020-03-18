Умерла первая собака, у которой обнаружили коронавирус

В Гонконге умерла первая собака, у которой подтвердили коронавирус. Впрочем, до сих пор нет доказательств, что домашние животные могут заболеть.

Собака находилась под принудительным карантином с 26 февраля. Тесты, сделанные 12 и 13 марта, были отрицательными, поэтому владелице разрешили забрать собаку домой, сообщило издание South China Morning Post.

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У владелицы собаки тоже раньше нашли коронавирус, ее госпитализировали 25 февраля, а 8 марта после выздоровления она вернулась домой.

В общем собаке за все время было сделано пять тестов на коронавирус.

60-летняя хозяйка не разрешила проводить вскрытие собаки, чтобы узнать причину смерти.

В управлении сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга сообщили, что результаты исследования указывают на то, что вирус, вероятно, распространился от зараженных лиц и впоследствии заразил собаку.

Что известно о коронавирусе у животных?Домашние животные могут заразиться коронавирусом, но не могут его передавать. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.



Мифы и правда о коронавирусе /инфографика 24 канала

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