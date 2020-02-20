Умерли два человека, заразившиеся коронавирусом на судне Dimond Princess

В Японии умерли двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет.

О первых случаях смерти на судне Diamond Princess из-за коронавируса сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет DW.

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Сообщается, что их госпитализировали в больницу 11 и 12 февраля. Это первые случаи смерти зафиксированные среди пассажиров лайнера.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Количество больных коронавирусом на судне составляет 621 человек. Это самое высокое число больных за пределами Китая.

17 января США эвакуировали 300 своих граждан, и у 14 из них обнаружили коронавирус Covid-19.

Власти Японии отметили, что если другие страны также захотят забрать своих граждан – они готовы к сотрудничеству.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о шестерых лицах, которых госпитализировали из-за болезни на коронавирус, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Известно, что на судне коронавирусом заболело 2 украинцев и офицер экипажа.