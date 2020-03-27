Умершая от коронавируса в Конотопе занималась биоэнергетикой: могла заразить 70 человек

25 марта на Сумщине умерла первая жертва коронавируса в регионе. Оказалось, что она общалась с не менее 70 людьми за время своего инфицирования, поскольку была биоэнергетиком.

Кроме большого количества вероятных больных, уже точно подтвердили, что инфицированы трое ее ближайших родственников. Об этом рассказал мэр Конотопа в прямой трансляции на своем фейсбуке.

Как это было На Сумщине впервые зафиксировали коронавирус

О том, что у умершей 78-летней женщины был Covid-2019 стало известно только после ее смерти. Экспресс-тесты также показали, что больны коронавирусом и трое ее близких родных: сын, дочь и внук.

Установлен круг общения – это предварительно 70 человек. Женщина предоставляла услуги по биоэнергетике, то есть лечила людей. Только 70 удалось предварительно установить, а людей может быть значительно больше,

– рассказал мэр Конотопа.

По словам мэра, женщина заразилась в селе от работников, которые вернулись из Польши. В то же время среди ближайших родных умершей есть медик. Он работает на скорой помощи.

В своем обращении мэр также попросил разрешения, чтобы военные из местной части 0330 смогли продезинфицировать город и провести ряд необходимых мероприятий. Поскольку, по его словам, Конотоп оказывается не подготовленным, чтобы сопротивляться распространению коронавируса. Так, городской совет не может собрать кворум, чтобы проголосовать за выделение средств на очистку города от инфекции.

Распространение коронавируса в Украине

Количество случаев в украинском областях (всего 218):