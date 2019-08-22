Уничтожить навсегда: рецидив рака можно будет предотвратить

Команда ученых из Канады и США разработала уникальную технологию, которая препятствует развитию рецидива рака.

Новый инструмент будет бороться с остаточными раковыми клетками — главной проблемой для традиционных схем терапии, говорится на сайте Университета Пердью.

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Именно эти клетки впоследствии провоцируют рецидив.

Рецидив – что это? Это состояние, при котором заболевание восстанавливается после кажущегося полного выздоровления (ремиссии).

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA одобрило технологию по применению холодной плазмы для точечного воздействия на раковые клетки опухолей для клинических испытаний.

Запатентовали этот прибор еще в 2014 году и только теперь приблизились к финальной стадии тестирования.

В первой фазе примут участие 20 пациентов.

Электрохирургический скальпель в виде ручки распыляет голубую струю холодной плазмы на оставшиеся злокачественные ткани и клетки. При этом он не повреждает здоровые.



Электрохирургический скальпель способен предотвратить рецидив рака

Технология воздействия холодной плазмы избирательно воздействует на раковые клетки через токсичные молекулы (активные формы кислорода). Опухолевые клетки сильно окислены, а действие плазмы усиливает этот эффект, что и приводит к уничтожению рака.

Применение нового инструмента станет финальным этапом лечения, после химиотерапии, облучения и хирургических вмешательств. Его действие будет направлено на микроскопические раковые опухоли, которые остаются после операций и провоцируют возвращение болезни.

По словам разработчиков, для достижения необходимого эффекта, достаточно обработать послеоперационную рану в течение 2-7 минут.

Эффективность обработки послеоперационных ран холодной плазмой была доказана в ходе экспериментов на животных.

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