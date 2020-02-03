Употребление алкоголя негативно влияет на психическое здоровье женщины

Китайские и американские исследователи выяснили, что отказ от спиртных напитков улучшает психическое здоровье женщин.

Исследование опубликовали в журнале Канадской медицинской ассоциации CMAJ.

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Как проходило исследование?

В исследовании принимали участие и мужчины, и женщины – в выборку попали более 10 тысяч человек из Гонконга и 31 тысяча из США. Большинство из них употребляли алкоголь в умеренных количествах (не более 7 напитков в неделю для женщин или 14 для мужчин), встречались и трезвенники.



Алкоголь негативно влияет на психическое здоровье /unsplash.com

Людей с алкогольной зависимостью из исследования исключили. За здоровьем испытуемых наблюдали четыре года. Им нужно было отвечать на вопросы о вредных привычках, образе жизни, физическом и психическом здоровье.

Результаты исследования

Лучшие показатели психического здоровья были у непьющих людей обоих полов. Интересно, что женщины, которые отказались от пристрастия к алкоголю, значительно улучшили свое душевное здоровье.

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