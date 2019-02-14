Употребление каких популярных продуктов может привести к преждевременной смерти

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Ультраобработанные продукты могут нанести непоправимый вред организму
Ультраобработанные продукты могут нанести непоправимый вред организму / Фото из свободных источников

Французские исследователи пришли к выводу, что частое потребление ультраобработанных продуктов может сократить жизнь людей, поскольку увеличивают риск болезней сердца, рака и других заболеваний.

В новом исследовании ученые из университета Парижа проанализировали данные более чем 44 тысяч взрослых в возрасте 45 лет и старше, проживающих во Франции, пишет LiveScience.

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Участники периодически заполняли анкеты, в которых указывали продукты, которые они употребляли за предыдущие 24 часа. Исследование продолжалось в течение семи лет. За это время умерли около 600 участников.

К ультраобработанным продуктам исследователи отнесли:

• пакетированный хлеб и булочки массового производства;
• сладкие и пряные снеки, в частности, чипсы;

Чипси
Чипсы

• шоколадные батончики и сладости в целом;
• сладкие и подслащенные безалкогольные напитки;
* митболы, рыбные или куриные наггетсы;
• лапша и супы быстрого приготовления;

Локшина швидкого приготування
Лапша быстрого приготовления

• пирожные, наггетсы и пакетированный хлеб.
• замороженные продукты и готовые блюда с долгим сроком хранения;
• пищевые продукты, главными составляющими которых есть сахар, растительное масло и другие жиры.

Исследователи учитывали такие факторы как уровень дохода и уровень образования, индекс массы тела (ИМТ), физическая активность, курение, потребление калорий, потребление алкоголя, семейный анамнез рака или болезни сердца.

Эксперимент показал, что в среднем около 30% ежедневных калорий участников поступали из продуктов, которые были ультраобработаны.
При каждом 10% увеличении доли этих продуктов, увеличивался и риск смерти на 14%.

При кожному збільшенню частки ультраоброблених продуктів, збільшувався й ризик смерті

При каждом увеличении доли ультраобработанных продуктов, увеличивался и риск смерти​

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Теги: Здоровье исследования Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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