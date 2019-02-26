Употребление какой еды вызывает серьезные психические расстройства
Не только ожирение может быть следствием употребления нездоровой пищи. Американские ученые пришли к выводу, что фаст-фуд может привести к психическим болезням.
Исследователи проанализировали данные более 240 тысяч телефонных опросов, которые провели с 2005 по 2015 годы, пишет MedicalExpress.
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Данные содержали большую информацию о состоянии здоровья людей и их образе жизни.
Анализ показал, что почти 17% взрослых жителей Калифорнии предположительно страдают от психических заболеваний. 13,2% опрошенных имели психические расстройства средней степени тяжести и 3,7% – высокой степени тяжести.
О симптомах психических расстройств чаще сообщали сторонники фаст-фуда.
Ученые заметили, что повышенное потребление сахара связано с биполярным расстройством, что приводит к сильным перепадам настроения – от эйфории до депрессии.
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.
Существует также связь между депрессией и едой, которую приготовили во фритюре.
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