Употребление какой еды вызывает серьезные психические расстройства

Не только ожирение может быть следствием употребления нездоровой пищи. Американские ученые пришли к выводу, что фаст-фуд может привести к психическим болезням.

Исследователи проанализировали данные более 240 тысяч телефонных опросов, которые провели с 2005 по 2015 годы, пишет MedicalExpress.

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Данные содержали большую информацию о состоянии здоровья людей и их образе жизни.

Анализ показал, что почти 17% взрослых жителей Калифорнии предположительно страдают от психических заболеваний. 13,2% опрошенных имели психические расстройства средней степени тяжести и 3,7% – высокой степени тяжести.

О симптомах психических расстройств чаще сообщали сторонники фаст-фуда.

Ученые заметили, что повышенное потребление сахара связано с биполярным расстройством, что приводит к сильным перепадам настроения – от эйфории до депрессии.

Депрессия – симптомы симптомы • угнетенность;

• потеря интереса;

• невозможность испытывать радость;

• уменьшение жизненной энергии, пассивность;

• тревога;

• сонливость или бессонница;

• низкая концентрация;

• потеря аппетита;

• низкая самооценка;

• чувство вины или отчаяния;

• мысли о самоубийстве.

Существует также связь между депрессией и едой, которую приготовили во фритюре.

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