Употребление марихуаны мужчинами влияет на развитие их детей, – результаты исследования

Потомки подопытных крыс, которым вводили основное психоактивное вещество в марихуане, имели аномалии, которые влияли на память и настроение. Ученые убеждены, что на людей этот наркотик действует так же.

Такое исследование опубликовали ученые из Дюкского университета, сообщает издание Toxicological Sciences.

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Самцам крыс вводили вещество тетрагидроканабинол в течение 28 дней. Ученые решили, что два и четыре миллиграмма на килограмм веса будет достаточно для эксперимента. Однако эта доза примерно в два раза меньше той, которая есть в одной сигарете с марихуаной.

Самцов начали спаривать с самками через два дня после последней дозы. Развитие мозга их потомства изучали с 30-дневного до 150-дневного возраста. И, как оказалось, психоактивное вещество меняло сперму самцов.

Наши результаты можно перенести с крыс на людей, так как вовлечены те же самые нейронные контуры. Это исследование демонстрирует, что употребление марихуаны мужчинами, а не только женщинами, может иметь влияние на здоровье их детей,

– объяснил автор исследования Теодор Слоткин.

По словам ученых, у потомков нарушился орган, отвечающий за обучение и формирование памяти. Такие же нарушения вызывают сигаретный дым и пестициды.

"Эти выводы особенно важны сейчас, поскольку большинство штатов США легализуют марихуану, тогда влияние как активного, так и пассивного действия наркотика не до конца понятно", — утверждает Слоткин.



Полезно употреблять марихуану / Инфографика 24 канала

Что известно о медицинском каннабисе? Каннабис может уменьшить тошноту и рвоту во время химиотерапии, улучшить аппетит у больных СПИДом. Также он уменьшает хроническую боль и спазмы мышц, лечит тяжелые формы эпилепсии.



Медицинский каннабис или медицинская марихуана частично легальна в 30 странах мира. Однако использовать ее в медицинских целях могут только граждане 14 стран. В Украине употребление и хранение марихуаны является незаконным. В марте 2019 года в Украине разработали законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях. Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений 15 мая единогласно поддержал этот законопроект. Однако документ не был вынесен не рассмотрение парламента.