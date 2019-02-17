Употребление наркотиков меняет политические взгляды

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Употребление наркотиков
Употребление наркотиков / pixabay.com

Под влиянием псилоцибина (действующего вещества галлюциногенных грибов) у людей надолго меняются политические взгляды.

В рамках масштабного исследования ученые из Имперского института Лондона пригласили семерых пациентов, которым не помогли антидепрессанты (уточняется, что эти люди сами обратились к исследователям), и семь здоровых добровольцев принять участие в эксперименте.

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По правилам, в лабораторию их должен был сопровождать родственник или друг – чтобы во время трипа (время действия наркотиков) с человеком были не только психиатры, но и близкие люди. За участниками наблюдали до и после приема наркотика (в них брали многочисленные анализы).

Ученые также раздали испытуемым анкеты, определяющие их политические взгляды и отношение к природе. Через неделю, семь месяцев и год тестирования повторили.

Гриби
Галлюциногенные грибы меняют взгляды человека

Уже через неделю приема психоделиков укрепилась "связь пациентов с окружающей средой" и более бережное отношение к природе.

По шкале политических взглядов участники проявили себя менее авторитарными, чем на старте эксперимента. Эти результаты сохранились и через год. Что касается депрессии, через неделю результат был впечатляющим – пациенты почти сравнялись с контрольной группой. Однако впоследствии симптомы вернулись, но не в такой тяжелой форме, как раньше.

Авторы работы настаивают на дальнейших исследованиях с привлечением большего количества участников. Они также считают, что психоделики могут использоваться для подавления радикальных взглядов.

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Теги: Наркотики Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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