Действительно ли качать пресс вредно для здоровья

Подъемы туловища и ног лежа могут навредить спине. Если эти упражнения заменить на более безопасные альтернативы и правильно организовать тренировки на пресс, проблем можно избежать.

Упражнения на пресс очень полезны, они прокачивают мышцы передней стенки живота, поясницы и бедер. Благодаря крепким мышцам можно уменьшить боль в спине, защитить межпозвонковые диски от разрушения, и даже увеличить объем легких. Ну и сделать живот привлекательнее, пишет Daily Mail.

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Но если не соблюдать правила безопасности – тренировки могут навредить. Угрозу для межпозвонковых дисков может нести неправильная организация тренировок: чрезмерное количество повторений, прокачка пресса каждый день или сразу после сна.

Как безопасно качать пресс?

Исключить подъемы туловища и подъемы обеих ног лежа

Эти упражнения повышают давление в межпозвоночных дисках в 1,5-2 раза больше нормы, что может способствовать появлению грыж и боли в спине. Вместо подъемов туловища и подъемов обеих ног лежа врачи предлагают делать эти упражнения на шаре, по очереди поднимать ноги лежа или выполнять планку.

Уменьшите количество повторений

Ученые считают, что у межпозвоночных дисков есть свой лимит нагрузки – предел, после которого тренировка идет не на пользу, а во вред. Поэтому они рекомендуют ограничить количество повторений упражнений на пресс во время одной тренировки. Для новичков советуют 2 подхода по 15 повторений, для более опытных спортсменов – 60 повторений, разбитых на 3-4 подхода.

Не качать пресс слишком часто

Мышцам нужен отдых после тренировки. В это время они восстанавливаются – в мышечные волокна попадает белок, в результате чего они увеличиваются и приспосабливаются к повышенным нагрузкам.

Поэтому ежедневные упражнения на пресс скорее вредны – мышцы не успевают нормально восстановиться, а мы рискуем потерять мотивацию.



Вместо упражнений на пресс лучше делать планку / unsplash.com

Не качать пресс в течение часа после пробуждения

Во время сна нагрузка на межпозвоночные диски уменьшается, благодаря чему в них попадает больше жидкости и питательных веществ. Сразу после пробуждения давление в межпозвоночных дисках в 2,5 раза выше, чем перед сном. Это связано с избытком жидкости, которая попала туда во время сна. В течение суток вода вытесняется, и давление падает.

Упражнения на пресс сразу после пробуждения еще больше повышают давление, что может способствовать разрушению дисков. Но уже через час после сна из них уходит 90% воды, и можно безопасно начинать тренировки.

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