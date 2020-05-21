Уровень смертности от коронавируса в Украине один из самых низких в Европе

Показатели смерти от коронавирусной инфекции в Украине колеблются от 2,7 до 2,9 процентов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет сайт президента Владимира Зеленского.

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Так, по его словам, карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом.

Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании – 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности от коронавируса можно относиться небрежно", – добавил Шмыгаль.

По состоянию на 21 мая в Украине подтвердили 19 706 случаев заражения коронавируса, 579 смертей от осложнений и 6227 лиц, которые выздоровели.