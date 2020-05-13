24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Уровень тестостерона влияет на риск смерти от коронавируса

- Читати новину українською
Тестостерон и смертность от коронавируса
Тестостерон и смертность от коронавируса / 5.ua

Мужчины с низким уровнем мужского гормона тестостерона чаще умирают от COVID-19. Эти знания могут помочь спасти большее количество пациентов.

Анализ статистики в немецких больницах показал, что мужчины с низким уровнем тестостерона, больные COVID-19, намного больше рискуют умереть от вируса, пишет Daily Mail.

Также на тему: Люди, которые работают на низкооплачиваемых работах, имеют больше рисков умереть от COVID-19

В целом, риск у мужчин умереть от коронавируса в два раза выше, чем у женщин, но врачи не могут определить, с чем этим связано. Высказывалось предположение, что это может быть из-за тестостерона.

Как проходило исследование?

И вот новое исследование, в котором приняло участие 45 пациентов, находившихся в реанимации, показало, что мужской гормон тестостерон повышает риск смерти, но не при  избытке, а при дефиците.

35 пациентов были мужчинами, а 10 женщинами. 7 пациентам была нужна кислородная помощь, а 33 – искусственная вентиляция легких. До окончания периода наблюдений умерло 9 мужчин и 3 женщины.

Низький рівень тестостерону підвищує ризик смерті від коронавірусу
Низкий уровень тестостерона повышает риск смерти от коронавируса / Unplash

Исследователи оценивали уровень гормонов у каждого пациента, начиная с первого дня в реанимации, еще до того, как они получали любые инвазивные процедуры. Образцы крови пациентов с COVID-19 проверялись на наличие 12 гормонов, включая тестостерон и дигидротестостерон.

Как влияет тестостерон на коронавирус

Оказалось, что гормон помогает регулировать иммунные реакции организма, но если у мужчины низкий тестостерон, его иммунная система слишком бурно реагирует на проникновения разного рода вирусов и инфекций.

В результате начинается так называемый цитокиновый шторм, когда иммунные клетки цитокины вырабатываются в объемах, превышающих рациональные потребности для уничтожения патогенов. В случае отсутствия экстренной медицинской помощи он может быть фатальным, как показали наблюдения за пациентами в госпиталях Гамбурга.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Профилактика заболеваний Мужское здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза