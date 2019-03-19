Уровень депрессии среди молодежи увеличился на 60%, – исследование

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Уровень депрессии среди молодежи увеличился на 60%
Уровень депрессии среди молодежи увеличился на 60% / unsplash.com

За последние 10 лет уровень депрессии среди подростков и молодежи увеличился на 60%. Такие данные демонстрирует исследование американских экспертов.

Министерство здравоохранения и социальных служб США опросили около 600 тысяч молодых людей, пишет Time.

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С 2009 по 2017 год количество подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые переживали депрессию, увеличилось на 60%, а от 18 до 21 – на 46%. Данные 2017 года подтверждают: каждый восьмой житель США в возрасте от 12 до 25 лет переживал депрессию.

Ситуация с суицидами ухудшилась: с 2008 до 2017 года удвоились случаи суицидальных мыслей, планов и попыток среди молодежи.

 
Депрессия симптомы
угнетение;
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.

Одной из основных причин может быть увеличение использования смартфонов, соцсетей, гейминг и перенасыщение информацией. Несмотря на то, что многие взрослые тоже используют это, технологии имеют большее влияние на социальную жизнь молодежи.

via GIPHY

На уровень депрессии влияют и другие факторы стресса – конкуренция при поступлении в колледжи, чрезмерная опека и давление родителей.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье исследования Соцсети Депрессия Статистика
Источник: 24 Канал
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