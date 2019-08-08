Уровень гемоглобина свидетельствует о развитии опасной болезни

Гемоглобин – это белок, который содержится в эритроцитах (красные кровяные тельца крови), переносящего кислород к клеткам организма. Низкий и повышенный уровень гемоглобина указывает на риск развития деменции.

Исследователи из Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского провели анализ 12,3 тысяч человек, пишет Neurology.

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За участниками наблюдали в течение 12 лет.

В начале эксперимента у добровольцев не было когнитивных проблем. В течение 12 лет у 1520 человек была диагностирована деменция, при этом подавляющее большинство (1194 человек) стали страдать болезнью Альцгеймера.

Деменция – что это? Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

В ходе исследования всем участникам регулярно измеряли уровень гемоглобина.

В результате и была обнаружена связь между показателями гемоглобина и вероятностью нейродегенеративного заболевания.

При высоком уровне гемоглобина риск развития деменции повышался на 20%, болезни Альцгеймера — на 22%.



Высокий уровень гемоглобина увеличивает риск болезни Альцгеймера на 22%

При низком гемоглобине риски росли на 29% и 36% соответственно.

Эта связь сохранялась с учетом уровня образования, показателей артериального давления, наличия диабета, потребления алкоголя.

Нормы гемоглобина

для женщин: 120-140 г/л;

для мужчин 130—170 г/л,

для детей — 120—140 г/л.

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