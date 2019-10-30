Уровень шума в городах влияет на риски смертельного заболевания

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Шум в городе
Шум в городе / Shutterstock.com

Ученые сравнивали условия жизни людей, которые проживают в тихих зеленых районах и шумных частях города, и пришли к неутешительным выводам. Уровень шума – важный фактор риска смертельного заболевания.

Проживание в местах с высоким уровнем шума и загрязнения воздуха повышает риск ишемического инсульта. Группа ученых из Испании обнаружила, что шумные районы не только увеличивают вероятность наступления инсульта, а и на 30% повышают сложность течения и последствий болезни.

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К традиционным рискам относят ожирение, диабет, курение, малоподвижный образ жизни и гипертонию. Исследование показало, что фактор неблагоприятного места жительства – дополнительная причина развития инсульта.

 
Инсульт – что это?
Инсульт – нарушение работы и повреждение тканей мозга, которое возникает вследствие нарушения его кровообращения. Возникает он из-за внезапного прекращения поставок крови в клетки мозга, из-за чего они начинают отмирать.

Суть исследования

В исследовании приняли участие почти 3000 человек из Барселоны, которые проходили лечение от ишемического инсульта в период между 2005 и 2014 годами.

Ученые анализировали состояние пациентов в момент поступления в больницу и после лечения, а также условия их обитания — уровень шума, уровень загрязнения воздуха и наличие парковых зон и скверов поблизости.


У больных, которые жили в тихих зеленых районах, заболевание протекало легче

Тихие зеленые районы снижали риски на 25%, показали исследования.

Чем больше в районе было зеленых насаждений, тем меньше были последствия инсульта, и наоборот – у пациентов, проживающих в шумных районах,
– рассказала старший автор исследования Роза Мария Виванко.

Для ишемического инсульта характерна закупорка кровеносного сосуда в головном мозге, которая блокирует кровоток и приводит к необратимым последствиям и поражениям ткани.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний исследования
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