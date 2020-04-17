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Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7%, – Офис Президента

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Летальность от коронавируса в Украине / Unsplash

Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от общего количества больных. В ОП отметили, что этот показной значительно ниже, чем среднемировой.

Такие данные предоставлены во время совещания Кабмина с президентом по вопросам борьбы с пандемией озвучил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Зато во время совещания поднимали вопрос о том, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, поэтому нужно быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский считает чрезвычайно важным каждый раз доносить о важности карантина и коммуницировать с населением.

Так, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но очень важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время,
– заявил Зеленский.

Зато премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что более 90% украинских сетей аптек и магазинов обеспечили средствами защиты.

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Офіс Президента Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Кабинет Министров Украины Жертвы Денис Шмыгаль Максим Степанов
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