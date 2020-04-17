Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7%, – Офис Президента
Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от общего количества больных. В ОП отметили, что этот показной значительно ниже, чем среднемировой.
Такие данные предоставлены во время совещания Кабмина с президентом по вопросам борьбы с пандемией озвучил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
К теме В Украине за последние сутки более 500 новых больных COVID-19
Зато во время совещания поднимали вопрос о том, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, поэтому нужно быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский считает чрезвычайно важным каждый раз доносить о важности карантина и коммуницировать с населением.
Так, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но очень важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время,
– заявил Зеленский.
Зато премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что более 90% украинских сетей аптек и магазинов обеспечили средствами защиты.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом, новые данные МИД: в Греции выздоровели 22 человекасегодня , 05:10
-
Вспышка коронавируса в Беларуси: больных уже больше, чем в Украинесегодня , 14:25
-
Репетиция парада ко Дню победы в Москве закончилась массовым заражением детей COVID-19сегодня , 15:30
-
Коронавирус в России: новый антирекордсегодня , 11:00
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженныхсегодня , 13:31
-
Сколько стоит сделать ПЦР-тест на коронавирус в Украине: ответ главы Минздрава Степановасегодня , 10:58