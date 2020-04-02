Услышьте нас, мы еще живы, – жители Монастыриского района обратились к Зеленскому

Жители Монастыриского района Тернопольской области, где больше всего больных COVID-19 людей в регионе, записали видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Просят помощи и говорят, что не могут бороться с коронавирусом голыми руками.

Всего в Тернопольской области подтверждено 98 случаев COVID-19 по состоянию на конец суток 1 апреля, причем в Монастыриском районе – 78, из которых 32 – это медики. Жители района записали видеообращение к Зеленскому с просьбой помочь.

К теме Больной COVID-19 мэр Монастыриска прокомментировал ситуацию в городе

" Мы не можем справиться с коронавирусной инфекцией голыми руками. Нам нужны защитные маски и костюмы, тесты, лекарства, очки", – говорит на видео один из местных медиков.

Жители района говорят, что председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш ошибается, когда утверждает, что регион готов противостоять коронавирусу. И что он никогда не был в больнице в Монастыриске, хотя говорит, что она является лучшей в области.

Услышьте нас! Обратите на нас внимание. Мы еще живы! Мы хотим жить!

– так говорят в видео жители Монастыриска.

В заметке под видео, обозначенному как "открытое письмо", говорится, что местные медицинские работники остались наедине с проблемой и сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины.

"Городок может превратиться в "украинский Ухань" – предостерегают авторы письма.

Видеообращение и открытое письмо опубликовала местная активистка Светлана Бездиль.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 1 апреля в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом. 20 человек умерло, 13 – выздоровело.