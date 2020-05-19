Успешный выход из карантина: в Израиле уже открыли школы, ТРЦ и пляжи

В Израиле уже активно ослабляют карантинные ограничения, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Школьникам разрешили ходить в учебные заведения, а также в населенных пунктах заработал общественный транспорт. Какие послабления еще введут вскоре – читайте далее.

Журналист Сергей Ауслендер, который проживает в Израиле, рассказал в эфире утреннего шоу на 24 канале, как именно страна выходит из карантина.

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Он пояснил, что в Израиле значительно уменьшилось количество новых случаев заболевания. Именно поэтому власти решили ослабить карантинные ограничения.

У нас практически не фиксируют новые заболевания. За сутки бывает 10 – 12 новых больных. В некоторых больницах специальные "коронавирусные" отделения уже стали пустыми,

– отметил журналист.

В стране открыли спортивные клубы, магазины, торговые центры и даже пляжи. Правда, как сообщил Ауслендер, люди должны придерживаться главных правил. "Экономика, фактически, вернулась в свое предыдущее состояние. Единственное, есть определенные ограничения – дистанция, мытье рук. Есть люди, которые наблюдают за соблюдением ограничений", – рассказал журналист.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

На каждом шагу стоят банки с антисептиками. Уже все государство ими пропахло,

– добавил Ауслендер.

Он рассказал, что везде развесили объявления, которые информируют граждан о необходимости в соблюдении дистанции. В магазины пропускают лишь определенное количество покупателей, меряют температуру. Офисы тоже заработали. Однако работодателям, которые могут позволить своим работникам работать удаленно, рекомендуют сейчас так и делать.

Как учатся дети во время ослабления карантина

Учебные заведения в стране также открыли. Журналист отметил, что изначально планировали все делать постепенно, но, учитывая положительную динамику в выявлении новых больных, решили полностью запустить обучающую систему. Однако для того, чтобы дети смогли сохранять дистанцию, расписание для некоторых классов разделили в разное время.

Обучение в таких условиях также привело к недовольству родителей.

Минздрав требует, чтобы дети учились с открытыми окнами, а у нас жара неимоверная – свыше 40 градусов. Еще и дети должны сидеть в масках, это вызвало определенные вопросы у родителей,

– рассказал журналист.

Такую проблему решили частично. Дети сидят при открытых окнах, однако кондиционер работает все время на полную мощность, что наносит значительный ущерб заведениям.

Важно также то, что каждый день в школу нужно оформлять разрешение от родителей для каждого ребенка. Такой документ гарантирует, что у ребенка нет COVID-19 и он себя хорошо чувствует.

К теме. Недавно в Израиле сообщили о прорыве в разработке вакцины против COVID-19. В сообщении говорится, что ученым удалось разработать "антитело, которое атакует вирус моноклональным путем и может нейтрализовать его в организме больных

Ограничения в работе общественного транспорта

Общественный транспорт работает, но тоже с определенными ограничениями:

не более 20 человек в салоне;

люди садятся только в шахматном порядке;

водитель отгорожен пластиковой перегородкой.

Соблюдаются ли граждане ограничения

Журналист отметил, что граждане Израиля придерживаются карантинных ограничений. "Это связано с тем, что в течение 2 месяцев власть объясняла, чем это все опасно, куда мы идем, для чего мы это делаем", – сказал Ауслендер.

Был постоянный диалог власти и народа для того, чтобы сделать выводы,

– заверил журналист.

Он добавил, что большая часть израильтян – не самый дисциплинированный народ в мире. Однако требований карантина придерживались и продолжают это делать.

"Люди в масках даже тогда, когда едут на велосипеде, что, по моему мнению, излишне", – сказал Ауслендер.

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► Может ли Израиль вернуться в строгий карантин

Ауслендер отметил, что страна ослабила карантинные ограничения лишь при условии, что и дальше будет положительная динамика. Однако в случае, если зафиксируют наличие хотя бы одного из следующих пунктов – граждан ждет возвращение строгого карантина:

если будет 250 тяжелых больных одновременно в больницах;

если за сутки будут фиксировать примерно 100 больных;

если количество больных будет удваиваться каждые 10 дней.

"Появление хотя бы одного из этих пунктов вернет нас к жесткому карантину. Об этом власть говорит постоянно", – подытожил журналист