Усталость и тошнота: медсестра из США рассказала, как обнаружила у себя коронавирус

Медсестра из США, которая переболела коронавирусом, рассказала, как распознать болезнь. Женщина отметила, что чувствовала сильную усталость и тошноту.

В США медсестра из американского штата Колорадо, которая заразилась коронавирусом, описала симптомы болезни и рассказала о своем самочувствии, пишет KDVR.

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Медсестра Лиза Мерк заразилась Covid-19 во время отпуска на Гавайях. Во время перелета домой женщина почувствовала нытье в левом боку тела.

"Еще в дороге домой, я почувствовала боли в мышцах и костях, особенно неприятные ощущения были в суставах", – вспоминает женщина.

Женщина говорит, что сначала предположила, что это грипп, однако анализы ее подозрения не подтвердили.

Самочувствие женщины только ухудшалось. По словам женщины, впоследствии она почувствовала, что ее постоянно тошнит и резко повысилась температура.

Следовательно, она обратилась в Центр по контролю и профилактике заболеваний и в местный департамента здравоохранения. Лизе отказали в проверке на коронавирус из-за того, что она не ездила за границу и не общалась с зараженными.

Однако несколько дней спустя у Мерк началась сильная одышка. Из-за сильной усталости она не могла стоять на ногах, потому что в таком положении ее самочувствие ухудшалось.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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