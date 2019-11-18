Причины усталости утром, даже если вы спите достаточно

Усталость утром – ощущение не слишком приятное, особенно если вы прилагаете усилия, чтобы чувствовать себя хорошо: ложитесь спать раньше, просыпаетесь после восхода солнца, спите 6-8 часов – и все же чувство усталости просыпается утром вместе с вами.

Хороший сон действительно влияет на наше самочувствие, однако иногда утренняя усталость может быть вызвана другими причинами. Если чувство сильной усталости утром возникает у вас довольно часто, не следует его игнорировать.

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Неочевидные причины сильной усталости утром

Вы проснулись в фазе глубокого сна

Если вы просыпаетесь во время легкого цикла сна (в первой или второй фазе), подъем тоже будет достаточно легким. Много приложений для смартфонов и фитнес-трекеры умеют отслеживать сигналы тела во время сна и будить вас тогда, когда проснуться будет легче всего.



Перелет и путешествие может сбить ваш режим сна и стать причиной усталости

Ваш суточный ритм сбился

Путешествие в другой часовой пояс, работа до ночи и планы на день во время отпуска — все это может сбить цикл чередования сна и активности. Попробуйте вести дневник, чтобы разобраться, как ощущение усталости связано с тем, когда и как вы спите.

Для биологических часов важно, чтобы режим был постоянным. Для мозга, кстати, тоже: ежедневная рутина помогает ему оставаться здоровым и работать хорошо.

Ваш рабочий график не совпадает с естественным графиком сна

Если вы устроились на работу по графику, который не совпадает с особенностями вашего сна, это может быть проблемой. Попробуйте обсудить это с руководителем. Возможно, он позволит подстроить рабочие часы в соответствии с вашим личным комфортным графиком.

Ощущение усталости не является болезнью, а лишь симптомом определенных нарушений в организме.

Если ощущение усталости является хроническим, здесь точно дело не в плохом сне. О серьезных состояниях можно говорить тогда, когда чувство усталости утром сохраняется не менее двух недель подряд.



Постоянная усталость и ощущение упадка сил могут быть симптомами проблем с сердцем

Тревожные причины хронической усталости

Гормональные проблемы: гипотиреоз

Если человек страдает от гипотиреоза, у него наблюдается дефицит гормонов щитовидной железы, что изменяет функции организма.

Такой недостаток гормонов замедляет обмен веществ и снижает функциональные возможности всего организма. Человек будет чувствовать себя уставшим и апатичным, и обычно такие проявления больше всего выражены утром.

Болезни сердца

Врачи часто предупреждают о так называемом "синкопе", вызванном низким давлением, происходящем из-за снижения снабжения крови к мозгу. Поэтому, если чувство усталости возникает каждое утро, вам не хватает энергии и чувствуете легкое головокружение, обратитесь к врачу.

Психологические проблемы

Для депрессии обычно характерны мышечные боли и чрезвычайная усталость, апатия и общая подавленность. Такие ощущения беспокоят человека при депрессии утром.



Несбалансированное питание и диеты могут вызвать серьезные нарушения работы организма

Жесткие диеты

Часто чувство усталости вызвано неправильным питанием и жесткими диетами. Люди, которые придерживаются строгих диет, имеют серьезные нарушения организма.

Это может нарушить обмен веществ, который при значительной выраженности проявляется обмороками, нарушением соотношения калия и натрия и, как следствие, нарушением водно-электролитного баланса.

Как результат, это вызывает проблемы с сердцем, аритмию и даже сердечные приступы.