Установили новую генетическую причину бесплодия

Бесплодие может быть болезненной проблемой многих пар. В частности, в Украине 800 тысяч пар не могут зачать ребенка. Бесплодие может быть врожденным и приобретенным. Японские исследователи выявили новую вероятную генетическую причину бесплодия.

Исследователи из Университета Кумамото (Япония) обнаружили гены, которые влияют на деление половых клеток.

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Нарушение деления половых клеток

Деление половых клеток называют мейозом, нарушения в этом процессе ведут к бесплодию, и, если научиться с ними бороться, многих подобных случаев удастся избежать, считают ученые.

Мейоз – что это? Мейоз — особый вид деления, характерный только для половых клеток, в результате которого хромосомный набор уменьшается вдвое, клетки переходят из диплоидного состояния в гаплоидное (гаплоидные клетки с одинарным набором непарных хромосом (n), диплоидные — с парными хромосомами).

Большинство клеток в тканях размножаются с помощью деления соматических клеток — митоза. Это непрерывный цикл, в котором клетка удваивает свою генетическую информацию (хромосомы) и делится поровну, чтобы создать две копии. Половые — яйцеклетки и сперматозоиды — образуются с помощью особого типа клеточного деления, которое называется мейозом и происходит в гонадах – половых железах.



Процессы мейоза и митоза недостаточно изучены/Фото:Unsplash

Митоз – что это? Самый распространенный способ деления ядер клеток. Во время митоза два идентичных набора хромосом, образованные вследствие репликации ДНК, распределяются между двумя новыми ядрами. Митозом делятся ядра всех клеток многоклеточных организмов.

Этот процесс начинается как обычный митоз, но через некоторое время переключается на создание четырех генетически непохожих зародышевых клеток, которые имеют половину генетического материала исходной клетки. Механизм, который вызывает этот переход, уже давно интересен исследователям.

Суть исследования

Во время исследования на грызунах ученые смогли идентифицировать ген "мейозин", который действует как мейозный переключатель. Если мейозин искусственно отключали, мыши становились бесплодными.

Оказалось, что этот ген играет существенную роль в активации мейоза. Он включает в себя сотни генов для формирования зародышевых клеток, и, вероятнее всего, участвует в бесплодии.

Мы были очень удивлены, обнаружив так много генов с невыясненными функциями, которые находятся в спящем состоянии и играют роль в процессе размножения. Если нам удастся контролировать мейоз, это поможет работать над лечением бесплодия,

— говорят ученые.



Бесплодие успешно лечат/Фото:Unsplash

Признанные причины бесплодия

Всемирная организация здравоохранения выделила 22 причины женского и 18 причин мужского бесплодия.

Бесплодие у женщин может быть следствием таких пяти основных проблем:

нарушение овуляции;

отсутствие или непроходимость маточных труб;

доброкачественная опухоль матки;

воспалительные заболевания женской половой системы после инфекций или некорректно проведенных абортов;

различные метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы).

У мужчин частые причины бесплодия:

гормональные или генетические нарушения,

непроходимость семявыносного протока вследствие острых и хронических инфекций, передающихся половым путем.

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