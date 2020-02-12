Установили новую причину проблем со зрением

На зрение влияет не только наследственность и привычки, согласно новому исследованию, движения глаз тоже играют важную роль. Такое открытие ученых позволит разработать новый вид терапии близорукости и дальнозоркости.

Специалисты из Университета Рочестера (США) провели исследование, которое свидетельствует о том, что непроизвольные движения глаз влияют на процессы зрительного восприятия, пишет New Atlas.

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Фиксационные движения глаз – незаметные непроизвольные движения глаз. Ранее специалисты считали, что они не играют существенной роли в процессе зрительного восприятия и исследователи решили проверить эту гипотезу.

Ученые набрали группу добровольцев с идеальным зрением и опросили их согласно стандартному тесту по таблице Снеллена. Когда участники находились в шести метрах от экрана, они могли точно назвать буквы минимум с восьмой строки. Это нормально для зрения уровня 1,0.

Во втором раунде исследования таблица несколько двигалась по экрану, автоматически приспосабливаясь к микродвижения глаз. Это означает, что изображение было видимо меньшему числу рецепторов сетчатки. В этом случае участники в среднем различали буквы только на шестой строчке сверху.

Делать выводы еще рано, но можно предположить, что терапия, которая улучшает регуляцию моторики, способна исправить зрение тех, кто страдает близорукостью или дальнозоркостью.

Мы обнаружили, что достижение зрения 1,0 – это не только результат хорошей оптики и здоровой сетчатки, но и хорошего контроля моторики, до такой степени, которая не поддается сознательному управлению. Причиной нарушения остроты зрения могут быть особенности движения глаз, фактора, который до сих пор вообще не изучали, – заявил автор исследования Микеле Руччи.