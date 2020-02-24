Установили новый ключевой фактор продолжительности жизни

Ученые провели 30-летнее исследование, свидетельствующее о том, что уровень образованности является ключевым фактором продолжительности жизни. А вот у дохода или расовой принадлежности нет такого влияния. Смертность была выше в 2,5 раза среди лиц без высшего образования, чем у тех, кто его получил.

Специалисты Йельского университета и Университета Алабамы в Бирмингеме выяснили, как на ожидаемую продолжительность жизни влияют уровень образования и расовая принадлежность.

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Как проходил эксперимент

Исследователи проанализировали данные более 5 тысяч жителей четырех городов США. Участники к моменту старта эксперимента были немного старше двадцати. С тех пор 395 из них умерли.

Анализ результатов исследования показал, что смертность среди чернокожих участников эксперимента составила 9% по сравнению с 6% среди белых. Причины смерти были разными. Чернокожие мужчины в раннем возрасте чаще умирали из-за убийства, а белые – из-за СПИДа.

Однако, главной причиной смерти в обеих группах стали сердечно-сосудистые заболевания и рак.

И хотя раса влияла на уровень смертности, надежным предиктором продолжительности жизни оказался уровень образования. Среди людей без высшего образования смертность составила 13%, в то время как среди тех, у кого оно было – 5%.

К тому же, когда данные о цвете кожи и образованности объединили, расовые различия в смертности значительно уменьшились.

В частности, среди участников без высшего образования умерли 13,5% чернокожих и 13,2 белокожих.

Уровень образованности лучше всего предусматривал вероятную продолжительность жизни даже после того, как исследователи учитывали их доход.

Авторы надеются, что такие выводы будут стимулировать политиков обеспечивать население доступом к надлежащему образованию.

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