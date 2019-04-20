Утро или вечер: ученые выяснили, когда лучше заниматься спортом

Команда исследователей из США и Израиля выяснили, влияет ли время физических тренировок на их производительность. В этом вопросе им помогли разобраться мыши, на которых и ставили опыты.

В ходе исследования ученые обнаружили, что вечерние нагрузки гораздо полезнее для здоровья, чем дневные или утренние. Об этом сообщили на сайте MedikForum.

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Исследователи выяснили, что в вечерние часы физические нагрузки на 50% эффективнее. В частности лабораторным крысам понадобилось меньше кислорода во время вечерних нагрузок. Кроме того, в их организме отмечался повышенный уровень субстанции, которая увеличивает метаболическую активность тканей. В общем, физические нагрузки влияют на циркадные ритмы человека.

Что такое циркадные ритмы? Циркадные ритмы – это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов нашего организма, связанные со сменой дня и ночи. Простыми словами, это наши биологические часы, которые есть не только у человека, но и у других живых существ, включая грибы, растения и цианобактерии. Согласно графику циркадных ритмов, лучшее время для физических нагрузок – от 17:00 до 19:00.

Исследования показывали, что люди с нарушениями циркадных ритмов имеют меньшую продолжительность жизни, они чаще сталкиваются с опухолями и различными расстройствами сна вроде бессонницы.

Эти нарушения могут быть следствием или сбоя внутренних часов организма, или отказа человека следовать внешним условиям, например, при работе в ночную смену. Ранее ученые выяснили, что польза от тренировок сохраняется и через 10 лет.