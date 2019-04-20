Утро или вечер: ученые выяснили, когда лучше заниматься спортом
Команда исследователей из США и Израиля выяснили, влияет ли время физических тренировок на их производительность. В этом вопросе им помогли разобраться мыши, на которых и ставили опыты.
В ходе исследования ученые обнаружили, что вечерние нагрузки гораздо полезнее для здоровья, чем дневные или утренние. Об этом сообщили на сайте MedikForum.
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Исследователи выяснили, что в вечерние часы физические нагрузки на 50% эффективнее. В частности лабораторным крысам понадобилось меньше кислорода во время вечерних нагрузок. Кроме того, в их организме отмечался повышенный уровень субстанции, которая увеличивает метаболическую активность тканей. В общем, физические нагрузки влияют на циркадные ритмы человека.
Исследования показывали, что люди с нарушениями циркадных ритмов имеют меньшую продолжительность жизни, они чаще сталкиваются с опухолями и различными расстройствами сна вроде бессонницы.
Эти нарушения могут быть следствием или сбоя внутренних часов организма, или отказа человека следовать внешним условиям, например, при работе в ночную смену. Ранее ученые выяснили, что польза от тренировок сохраняется и через 10 лет.