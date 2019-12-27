Утвердили первый препарат для профилактики тромбоза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов утвердило первое средство для разжижения крови.

По словам СМИ, это универсальная версия мощного растворителя крови Eliquis (apixaban), сообщает WebMD.

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Апиксабан назначают для предотвращения образования сгустков крови вследствие фибрилляции предсердий или после замены тазобедренного или коленного сустава.

Нарушение сердечного ритма может привести к образованию тромбов, которые могут увеличить риск инсульта.



Утвердили препарат для предотвращения тромбоза / elitecme.com

В США Апиксабан одобрили и для лечения некоторых типов кровяных сгустков (тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии), а также для предотвращения их повторного формирования.

Фибрилляция предсердий – это Или мерцательная аритмия – это нарушение сердечного ритма, которое повышает риск образования тромбов.

FDA заявило, что если пациент перестает принимать Апиксабан преждевременно, – риск образования тромбов повышается.

Как и у любых лекарств для разжижения крови, у Апиксабана существует множество серьезных противопоказаний и ряд препаратов, с которыми он не совместим.

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