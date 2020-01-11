Увеличение минимальной заработной платы уменьшает количество самоубийств среди населения

Американские исследователи проанализировали изменения заработной платы и уровень безработицы в стране, после чего сравнили эти данные с уровнем самоубийств.

Специалисты обработали данные с 1990 по 2015 год и подсчитали, что уровень самоубийств в государстве снижается на 3,4% -5,9% за каждое повышение минимальной зарплаты на 1 доллар, сообщает WebMD.

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Важно, что эффект наблюдался только среди населения со средним школьным образованием или среди групп лиц, которые не имели образования вообще.

Исследователи считают, что своевременное повышение минимальной заработной платы хотя бы на 1 доллар могло предотвратить 2 750 случаев самоубийств, а увеличение на 2 доллара – избежать 57 350 самоубийств.

Также специалисты заметили, что участие в программах талонов на продукты связано со снижением уровня самоубийств среди мужчин.

Безработица, стресс на работе и финансовые трудности становятся причиной примерно 1 самоубийства из 6, и оно непосредственно связано с экономическими проблемами. Среди людей с низким уровнем доходов показатели самоубийств – самые высокие,

– говорится в исследовании.

Суицидальные позывы часто вызваны чувствами безнадежности, социальной изоляции, или ощущением, что ты являешься "бременем для других".

Стоит заметить, что это не наблюдательное исследование, поэтому нельзя установить прямую причинно-следственную связь. Врач-психиатр из Филадельфии Мария Окендо не уверена в том, рассматривались ли в ходе исследования все переменные, которые влияют на самоубийство.

Один из вопросов, который у меня возник, начинали ли лучше заботиться те штаты (в которых поднимали заработную плату) о своих гражданах. Например, они могли предложить больше услуг по психическому здоровью, что также помогает уменьшить случаи самоубийств,

– заявила Окендо.

Каждый час добровольно из жизни уходит один украинец. В 2019 году Украина заняла 14 место по количеству самоубийств в мире, превышая общемировые показатели по количеству самоубийств на душу населения.



По количеству самоубийств в мире Украина заняла 14 место / инфографика 24 канала

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