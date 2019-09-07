Как правильно подготовиться к УЗД организма
Ультразвуковая диагностика – это простой и эффективный метод оценки состояния здоровья человека. От ее эффективности и правильной постановки диагноза зависит много факторов. Поэтому нужно знать, как правильно подготовиться к УЗД организма.
Врач Екатерина Смирнова назвала основные рекомендации по подготовке к УЗД.
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1. Как подготовиться к УЗД брюшной полости
Врач во время исследования будет смотреть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку, желчные протоки.
Исследование проводится строго натощак (через 12 часов после приема пищи)
Для лучшей визуализации органов необходимо исключить все продукты, которые вызывают повышенное газообразование, желательно за 3 дня до исследования. ⠀
К ним относятся :
- черный хлеб,
- цельное молоко,
- газированные воду и напитки,
- сырые овощи,
- сырые фрукты,
- бобовые
- соки,
- кондитерские изделия,
- алкоголь. ⠀
Также при отсутствии противопоказания рекомендуется начать прием энтеросорбентов. Например, энтеросгель, полисорб, полифепан – в стандартной дозе.
Для устранения метеоризма можно за день до исследования выпить лекарство от вздутия.
Как подготовиться к УЗД брюшной полости
2. Как подготовиться к УЗД малого таза
Различают интравагинальное УЗД (через влагалище) и трансабдоминальное (через живот).
Если же вам назначили интравагинальное УЗД, то следует опорожнить мочевой пузырь и по возможности прямую кишку перед исследованием.
При трансабдоминальном необходимо наполнить мочевой пузырь, то есть за 1 час до исследования выпить постепенно 1 литр жидкости (чистой негазированной воды).
3. Как подготовиться к УЗД почек и мочевого пузыря
Для данного исследования необходимо, чтобы мочевой пузырь был полный.
За 1-2 часа перед УЗД следует выпить 1 – 1,5 литра чистой негазированной воды, чтобы ощущались позывы к мочеиспусканию. Или же не посещать туалет за 3-4 часа до исследования.
За 2 дня до исследования следует отказаться от продуктов, приводящих к газообразованию. При отсутствии противопоказаний можно пить сорбенты и лекарства от вздутия.
4. Как подготовиться к УЗД молочных желез
Такой подвид исследование проводится в первую фазу менструального цикла, оптимально на 5-11 день после начала менструации. Особой подготовки не нужно. Врач проконсультирует в какой день месяца лучше проводить исследования.
Как подготовиться к УЗД молочных желез
5. Как подготовиться к УЗД щитовидной железы
Специальной подготовки к этому виду УЗД не нужно.
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