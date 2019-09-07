Как правильно подготовиться к УЗД организма

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Как правильно подготовиться к УЗД организма
Как правильно подготовиться к УЗД организма / health.harvard.edu

Ультразвуковая диагностика – это простой и эффективный метод оценки состояния здоровья человека. От ее эффективности и правильной постановки диагноза зависит много факторов. Поэтому нужно знать, как правильно подготовиться к УЗД организма.

Врач Екатерина Смирнова назвала основные рекомендации по подготовке к УЗД.

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1. Как подготовиться к УЗД брюшной полости

Врач во время исследования будет смотреть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку, желчные протоки.

Исследование проводится строго натощак (через 12 часов после приема пищи)

Для лучшей визуализации органов необходимо исключить все продукты, которые вызывают повышенное газообразование, желательно за 3 дня до исследования. ⠀

К ним относятся :

  • черный хлеб,
  • цельное молоко,
  • газированные воду и напитки,
  • сырые овощи,
  • сырые фрукты,
  • бобовые
  • соки,
  • кондитерские изделия,
  • алкоголь. ⠀

Также при отсутствии противопоказания рекомендуется начать прием энтеросорбентов. Например, энтеросгель, полисорб, полифепан – в стандартной дозе.

Для устранения метеоризма можно за день до исследования выпить лекарство от вздутия.

Як підготуватися до УЗД черевної порожнини
Как подготовиться к УЗД брюшной полости

2. Как подготовиться к УЗД малого таза

Различают интравагинальное УЗД (через влагалище) и трансабдоминальное (через живот).

Если же вам назначили интравагинальное УЗД, то следует опорожнить мочевой пузырь и по возможности прямую кишку перед исследованием.

При трансабдоминальном необходимо наполнить мочевой пузырь, то есть за 1 час до исследования выпить постепенно 1 литр жидкости (чистой негазированной воды).

3. Как подготовиться к УЗД почек и мочевого пузыря

Для данного исследования необходимо, чтобы мочевой пузырь был полный.

За 1-2 часа перед УЗД следует выпить 1 – 1,5 литра чистой негазированной воды, чтобы ощущались позывы к мочеиспусканию. Или же не посещать туалет за 3-4 часа до исследования.

За 2 дня до исследования следует отказаться от продуктов, приводящих к газообразованию. При отсутствии противопоказаний можно пить сорбенты и лекарства от вздутия.

4. Как подготовиться к УЗД молочных желез

Такой подвид исследование проводится в первую фазу менструального цикла, оптимально на 5-11 день после начала менструации. Особой подготовки не нужно. Врач проконсультирует в какой день месяца лучше проводить исследования.

Як підготуватися до УЗД молочних залоз ⠀
Как подготовиться к УЗД молочных желез

5. Как подготовиться к УЗД щитовидной железы

Специальной подготовки к этому виду УЗД не нужно.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
Источник: Здоров'я 24
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