Ужасы народной медицины: 30 самых абсурдных методов, которые невозможно объяснить
Если вам в детстве накладывали горчичники или просили есть чеснок с луком – вам повезло. Есть гораздо бесполезные и и абсурдные методы лечения
Не делайте так! Эти методы не могут ничего вылечить, а только вредят вашему здоровью. Народная медицина не имеет подтвержденной эффективности. Все эти методы существуют благодаря единичным случаям "мне помогло", когда на самом деле заболевание проходит самостоятельно.
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Можно понять людей, которые использовали народную медицину 100-200 лет назад, но почему это делают сейчас, для нашей редакции остается загадкой. Будьте разумными, не занимайтесь самолечением.
Чеснок – это еда, а не лекарство
Абсурдные методы лечения всего на свете в народной медицине
- Заговаривать пупочную грыжу с одновременным массажем.
- Есть редьку с медом от кашля.
- Мазать герпес на губах ушной серой.
- Полоскать или мазать горло авиационным топливом при ангине.
- Растирать грудь денатуратом (техническим спиртом), а затем укутывают шерстяным колючей шарфом.
- Прикладывать на ночь на сустав при ревматоидном артрите компресс, смоченный в моче.
- Съесть кисленького от высокого давления.
- Пить горячее молоко с содой и маслом и медом.
- Любое больное место, даже ухо, греть и по возможности наложить согревающий компресс с водкой.
- Мазать сметану, сырые яйца, масло и кефир на ожоги 1-2 степени.
- Ставить банки с вакуумом на спину при различных симптомах, особенно при простуде.
- Мазать топленое масло на темечко новорожденным и накрывать марлевой салфеткой, чтобы мозг не застудить, и чтобы ребенок был сильным и умным.
- Привязывать чеснок к запястью, чтобы прошла зубная боль.
- Прикладывать тряпку с мочой к ожогам.
- Пить керосин против описторхоза.
- Капать чай в глаза при усталости.
- Класть монетку на пупочную грыжу.
- При остром отите – прикладывать к уху компресс с мочой, водкой.
- При остром цистите – сидеть в бане над горячей кирпичом.
- При вагинальной молочнице – спринцеваться содой.
- При остром фарингите – раскалить соль на сковородке, завернуть в полотенце, обернуть горло.
- Если у ребенка газы, то нужно надеть носки. Причем не только ребенку, но и маме.
- Лечить катаракту настойкой из червей.
- При ячмене обвязать ниткой средний и безымянный пальцы противоположной руки.
- Головка чеснока в задний проход при глистах.
- Компресс на грудь с мочой на ночь, чтобы было молоко.
- От глистов: проснуться ночью, часа в 3-4, выпить стакан растительного масла. Механизм действия таков: глистам станет скользко, они спросонья не смогут удержаться и выскользнуть из кишечника.
- Дышать дымом подожженного чеснока от насморка.
- Лечиться беременностью.
- Кусок мыла в задний проход младенцам при запоре.
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