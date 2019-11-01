Ужасы народной медицины: 30 самых абсурдных методов, которые невозможно объяснить

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Ужасы народной медицины
Ужасы народной медицины / unsplash.com

Если вам в детстве накладывали горчичники или просили есть чеснок с луком – вам повезло. Есть гораздо бесполезные и и абсурдные методы лечения

Не делайте так! Эти методы не могут ничего вылечить, а только вредят вашему здоровью. Народная медицина не имеет подтвержденной эффективности. Все эти методы существуют благодаря единичным случаям "мне помогло", когда на самом деле заболевание проходит самостоятельно.

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Можно понять людей, которые использовали народную медицину 100-200 лет назад, но почему это делают сейчас, для нашей редакции остается загадкой. Будьте разумными, не занимайтесь самолечением.

Часник – це їжа, а не ліки
Чеснок – это еда, а не лекарство

Абсурдные методы лечения всего на свете в народной медицине

  1. Заговаривать пупочную грыжу с одновременным массажем.
  2. Есть редьку с медом от кашля.
  3. Мазать герпес на губах ушной серой.
  4. Полоскать или мазать горло авиационным топливом при ангине.
  5. Растирать грудь денатуратом (техническим спиртом), а затем укутывают шерстяным колючей шарфом.
  6. Прикладывать на ночь на сустав при ревматоидном артрите компресс, смоченный в моче.
  7. Съесть кисленького от высокого давления.
  8. Пить горячее молоко с содой и маслом и медом.
  9. Любое больное место, даже ухо, греть и по возможности наложить согревающий компресс с водкой.
  10. Мазать сметану, сырые яйца, масло и кефир на ожоги 1-2 степени.
  11. Ставить банки с вакуумом на спину при различных симптомах, особенно при простуде.
  12. Мазать топленое масло на темечко новорожденным и накрывать марлевой салфеткой, чтобы мозг не застудить, и чтобы ребенок был сильным и умным.
  13. Привязывать чеснок к запястью, чтобы прошла зубная боль.
  14. Прикладывать тряпку с мочой к ожогам.
  15. Пить керосин против описторхоза.
  16. Капать чай в глаза при усталости.
  17. Класть монетку на пупочную грыжу.
  18. При остром отите – прикладывать к уху компресс с мочой, водкой.
  19. При остром цистите – сидеть в бане над горячей кирпичом.
  20. При вагинальной молочнице – спринцеваться содой.
  21. При остром фарингите – раскалить соль на сковородке, завернуть в полотенце, обернуть горло.
  22. Если у ребенка газы, то нужно надеть носки. Причем не только ребенку, но и маме.
  23. Лечить катаракту настойкой из червей.
  24. При ячмене обвязать ниткой средний и безымянный пальцы противоположной руки.
  25. Головка чеснока в задний проход при глистах.
  26. Компресс на грудь с мочой на ночь, чтобы было молоко.
  27. От глистов: проснуться ночью, часа в 3-4, выпить стакан растительного масла. Механизм действия таков: глистам станет скользко, они спросонья не смогут удержаться и выскользнуть из кишечника.
  28. Дышать дымом подожженного чеснока от насморка.
  29. Лечиться беременностью.
  30. Кусок мыла в задний проход младенцам при запоре.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровая жизнь Народная медицина Мифы о здоровье
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