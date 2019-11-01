Ужасы народной медицины: 30 самых абсурдных методов, которые невозможно объяснить

Если вам в детстве накладывали горчичники или просили есть чеснок с луком – вам повезло. Есть гораздо бесполезные и и абсурдные методы лечения

Не делайте так! Эти методы не могут ничего вылечить, а только вредят вашему здоровью. Народная медицина не имеет подтвержденной эффективности. Все эти методы существуют благодаря единичным случаям "мне помогло", когда на самом деле заболевание проходит самостоятельно.

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Можно понять людей, которые использовали народную медицину 100-200 лет назад, но почему это делают сейчас, для нашей редакции остается загадкой. Будьте разумными, не занимайтесь самолечением.



Чеснок – это еда, а не лекарство

Абсурдные методы лечения всего на свете в народной медицине

Заговаривать пупочную грыжу с одновременным массажем. Есть редьку с медом от кашля. Мазать герпес на губах ушной серой. Полоскать или мазать горло авиационным топливом при ангине. Растирать грудь денатуратом (техническим спиртом), а затем укутывают шерстяным колючей шарфом. Прикладывать на ночь на сустав при ревматоидном артрите компресс, смоченный в моче. Съесть кисленького от высокого давления. Пить горячее молоко с содой и маслом и медом. Любое больное место, даже ухо, греть и по возможности наложить согревающий компресс с водкой. Мазать сметану, сырые яйца, масло и кефир на ожоги 1-2 степени. Ставить банки с вакуумом на спину при различных симптомах, особенно при простуде. Мазать топленое масло на темечко новорожденным и накрывать марлевой салфеткой, чтобы мозг не застудить, и чтобы ребенок был сильным и умным. Привязывать чеснок к запястью, чтобы прошла зубная боль. Прикладывать тряпку с мочой к ожогам. Пить керосин против описторхоза. Капать чай в глаза при усталости. Класть монетку на пупочную грыжу. При остром отите – прикладывать к уху компресс с мочой, водкой. При остром цистите – сидеть в бане над горячей кирпичом. При вагинальной молочнице – спринцеваться содой. При остром фарингите – раскалить соль на сковородке, завернуть в полотенце, обернуть горло. Если у ребенка газы, то нужно надеть носки. Причем не только ребенку, но и маме. Лечить катаракту настойкой из червей. При ячмене обвязать ниткой средний и безымянный пальцы противоположной руки. Головка чеснока в задний проход при глистах. Компресс на грудь с мочой на ночь, чтобы было молоко. От глистов: проснуться ночью, часа в 3-4, выпить стакан растительного масла. Механизм действия таков: глистам станет скользко, они спросонья не смогут удержаться и выскользнуть из кишечника. Дышать дымом подожженного чеснока от насморка. Лечиться беременностью. Кусок мыла в задний проход младенцам при запоре.

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