Уже не такой полезный: в морском воздухе нашли тонны микропластика

Экологи из Великобритании, Франции и Южной Африки обнаружили, что микропластик засоряет не только океан, но и атмосферу. Волны прибивают пластик к берегу, его мельчайшие частицы попадают в воздух, а оттуда и в наши легкие.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE.

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Ученые и ранее сообщали, что морской воздух не так уж и полезен. Наслаждаясь морским бризом, мы вдыхаем бактерии, вирусы и соль.

Теперь исследователи убедились, что морской воздух содержит еще один компонент: измельченные частицы пластика. Это показали опыты в лаборатории: под лампой ультрафиолетового света ученые наблюдали, как пузырьки распыляют флюоресцентные вещества в воздух.

Экологи взяли пробы на побережье Бискайского залива во Франции и обнаружили в среднем 19 фрагментов пластика на кубометр морского воздуха. По их оценкам, в мире на берег выбрасывается около 136 тыс. тонн микропластика.



Морской воздух содержит микропластик / unsplash.com

Микропластик – что это? Микропластик – это частицы менее 5 мм длиной, пластиковые опилки, которые через реки и канализации попадают в океан, а оттуда – в организм человека и животных.

Недавно ученые зафиксировали самое высокое в истории содержание микропластика на дне Средиземного моря 1,9 миллиона частиц на м².

Как влияет микропластик на здоровье?

В настоящее время существует мало авторитетных исследований о влиянии пластика на организм человека. Ученые считают, что вдыхание этих микрочастиц может нарушить работу легких, повышать риск ожирения и рака, вредить развитию детей.

Ранее ВОЗ сообщало, что микропластик в воде не является угрозой для здоровья.

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