УЗИ-удаление уничтожает опухоль простаты за час
Новый метод ультразвукового воздействия уменьшает размеры опухоли более чем на 90% и не вызывает тяжелых побочных эффектов.
SciTechDaily сообщает, что значительным преимуществом такого метода лечения, является то, что процедура занимает всего час и не вызывает побочных действий.
Читайте также: Как отличить простатит от аденомы простаты
УЗИ-абляция
Метод трансуретральной ультразвуковой абляции – TULSA успешно прошел испытания и получил одобрение на лечение пациентов с опухолью простаты.
Ученые обнародовали результаты клинического исследования с участием 115 мужчин, которым провели лечение по такой методике год назад: у 80% пациентов был преодолен клинически значимый рак, а биопсия не выявила каких-либо признаков рака у 65% мужчин.
Ультразвуковую абляцию выполняют под контролем МРТ без разрезов. В уретру вводится устройство в виде стержня, он влияет на ткань предстательной железы, нагревая и разрушая опухоль,
– сообщают авторы метода.
Преимущества метода
Здоровые ткани вокруг опухоли не повреждаются, а за процессом в режиме онлайн следят врачи, контролируя степень влияния.
Обследование пациентов через год показало, что опухоль простаты уменьшилась с 30 кубических сантиметров до 3.8.
Процедура удаления рака простаты длится меньше часа
Лечение не вызвало также осложнений или серьезных побочных эффектов. Ученые отметили низкий уровень импотенции и недержания, осложнений на кишечник тоже удалось избежать.
Другие современные методы лечения рака простаты довольно часто вызывают подобные побочные реакции организма.
Преимуществом метода является также время проведения процедуры – достаточно часа.
Метод TULSA получил разрешение для клинического использования в Европе, а теперь одобрен в США.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.