УЗИ-удаление уничтожает опухоль простаты за час

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Рак простаты: лечение / diagnozlab.com

Новый метод ультразвукового воздействия уменьшает размеры опухоли более чем на 90% и не вызывает тяжелых побочных эффектов.

SciTechDaily сообщает, что значительным преимуществом такого метода лечения, является то, что процедура занимает всего час и не вызывает побочных действий.

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УЗИ-абляция

Метод трансуретральной ультразвуковой абляции – TULSA успешно прошел испытания и получил одобрение на лечение пациентов с опухолью простаты.

Ученые обнародовали результаты клинического исследования с участием 115 мужчин, которым провели лечение по такой методике год назад: у 80% пациентов был преодолен клинически значимый рак, а биопсия не выявила каких-либо признаков рака у 65% мужчин.

Ультразвуковую абляцию выполняют под контролем МРТ без разрезов. В уретру вводится устройство в виде стержня, он влияет на ткань предстательной железы, нагревая и разрушая опухоль,
– сообщают авторы метода.

Преимущества метода

Здоровые ткани вокруг опухоли не повреждаются, а за процессом в режиме онлайн следят врачи, контролируя степень влияния.

Обследование пациентов через год показало, что опухоль простаты уменьшилась с 30 кубических сантиметров до 3.8.


Процедура удаления рака простаты длится меньше часа

Лечение не вызвало также осложнений или серьезных побочных эффектов. Ученые отметили низкий уровень импотенции и недержания, осложнений на кишечник тоже удалось избежать.

Другие современные методы лечения рака простаты довольно часто вызывают подобные побочные реакции организма.

Преимуществом метода является также время проведения процедуры – достаточно часа.

Метод TULSA получил разрешение для клинического использования в Европе, а теперь одобрен в США.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Новости Здоровье Медицина Здоровье Онкозаболевания Мужское здоровье
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