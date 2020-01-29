В 2020 году оборудуют 200 приемных отделений экстренной медицины, – Гончарук

Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

В своем Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что предусматривает этот план.

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Что предусматривает план развития системы экстренной медицинской помощи

Новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого будет усовершенствована деятельность диспетчерских служб;

Новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;

Внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;

Совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

Алексей Гончарук “Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины. Цель правительства на этот год – спасти как можно больше украинцев"

Напомним, что 1 апреля 2020 года в Украине начнется новый этап медицинской реформы, которая предусматривает много изменений. А в декабре Верховная Рада проголосовала за реорганизацию учреждений здравоохранения.

Новые изменения в законе предоставляют возможность коммунальным медучреждениям образовываться и функционировать как совместное коммунальное предприятие. Кроме этого, водители скорой помощи получили такие же условия оплаты труда и меры социальной защиты, как и медицинские работники экстренной медицинской помощи.

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