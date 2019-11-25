"В 2020 году в Украине не должно быть "скорых", которым больше 6 лет", – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом на следующий год будет развитие экстренной медицины.
Президент подчеркнул важность открытия новых пунктов "скорой помощи".
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Поэтому, по словам Зеленского, Минздраву дали задание на подготовку открытия в городах и городках этих учреждений. Строительство планируют начать уже весной 2020 года.
Сколько денег потратят на медицину в 2020 году?
В целом на здравоохранение в 2020 году выделят 108 миллиардов гривен, это на 9,8 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году. Именно на экстренную медицину заложено 1,9 миллиарда гривен, из них 900 миллионов на закупку карет скорой помощи и 1 миллиард на открытие новых отделений экстренной помощи, по словам премьера Алексея Гончарука, их будет 25.
Зеленский о "скорых": смотреть видео
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