"В 2020 году в Украине не должно быть "скорых", которым больше 6 лет", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом на следующий год будет развитие экстренной медицины.

Президент подчеркнул важность открытия новых пунктов "скорой помощи".

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Президент Украины Владимир Зеленский "На прошлой неделе состоялась презентация Министерства здравоохранения, в котором отметили, что приоритетом в следующем году будет открытие пунктов "скорой помощи". Потому что "скорые" у нас есть, и в бюджете на их закупку заложено много средств, но самих пунктов не хватает".

Поэтому, по словам Зеленского, Минздраву дали задание на подготовку открытия в городах и городках этих учреждений. Строительство планируют начать уже весной 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский "В этом году мы купим 500 карет "скорой", а на следующий год у нас задача, чтобы не было скорых, которым больше 6 лет".

Сколько денег потратят на медицину в 2020 году?

В целом на здравоохранение в 2020 году выделят 108 миллиардов гривен, это на 9,8 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году. Именно на экстренную медицину заложено 1,9 миллиарда гривен, из них 900 миллионов на закупку карет скорой помощи и 1 миллиард на открытие новых отделений экстренной помощи, по словам премьера Алексея Гончарука, их будет 25.

Зеленский о "скорых": смотреть видео

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