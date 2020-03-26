В администрации Путина обнаружили случай заражения коронавирусом – СМИ

СМИ сообщают, что среди сотрудников Администрации президента России и в Управлении делами президента есть как минимум два человека, у которых может быть коронавирус.

У одного из чиновников из Администрации президента РФ и сотрудника Управления делами президента первичное тестирование показало положительный результат на коронавирус, сообщает РБК.

К теме Коронавирус в России: количество больных резко возросло

Пресс-секретарь УСП Елена Крылова заявила, что ничего об этом не знает. Она подчеркнула, что в учреждении соблюдаются все необходимые меры предосторожности согласно с Роспотребнадзором. Зато пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вообще ничего не ответил на вопросы журналистов.

Вместе с тем известно, что одного из сотрудников аппарата правительства России отправили на карантин с подозрением на Covid-19.

Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все сотрудники, которые контактировали с ним, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция,

– рассказывает источник РБК.

Зато Meduza пишет, что у одного из сотрудников правительства тест на коронавирус оказался положительным. Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что результаты образцов пришли 25 марта.

Российская служба BBC со ссылкой на свои источники сообщает, что сотрудник аппарата правительства с подозрением на коронавирус работает в департаменте оборонной промышленности. Также издание пишет, что признаки инфекции есть еще по меньшей мере у трех сотрудников правительства. В пресс-службе правительства эту информации отрицают.

К слову, Ксения Собчак пишет, что российского певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Известно, что он был на дне рождении сестры Игоря Крутого. На том же дне рождении был больной коронавирусом Лещенко и пресс-секретарь Путина.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.