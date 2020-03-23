В аэропорту "Борисполь" у одного из пассажиров экспресс-тест подтвердил коронавирус

За прошедшие сутки в Украину вернулось более 15 тысяч украинцев. У одного из них экспресс-тест на Covid-19 показал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Отмечается, что мужчина пожаловался на плохое самочувствие и согласно определенному алгоритму действий мужчине провели тестирование.

"Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 23 марта пограничники ожидают два эвакуационных поезда – из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль – Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостыського отряда, а поезд "Рига – Киев" будут оформлять в Киеве.

По состоянию на 22 марта в Украине подтвердили 73 случая коронавируса. Больше всего в Киеве – 29 и в Черновцах – 25.



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