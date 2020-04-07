В Александровской больнице в Киеве умер пациент с коронавирусом, еще один в тяжелом состоянии

В Александровской клинической больнице Киева скончался пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у 43 пациентов обнаружен коронавирус.

Информацию о смерти пациента подтвердила главный врач Людмила Антоненко.

"За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЕКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации)", – написала Людмила Антоненко.

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Она же опубликовала и фотографию у постели больного, за жизнь которого боролись медики.



Медики возле тела умершего от коронавируса пациента / фото Людмилы Антоненко

По ее словам, по состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице города Киева находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЕКМО.

"В последние дни распространяется много фейковых мнений псевдоэкспертов относительно того, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет", и еще много замечательных мыслей. Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не занимали", – подчеркнула Людмила Антоненко.

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