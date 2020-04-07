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В Александровской больнице в Киеве умер пациент с коронавирусом, еще один в тяжелом состоянии

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В Киеве пациент больницы умер от COVID-19 / Информатор

В Александровской клинической больнице Киева скончался пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у 43 пациентов обнаружен коронавирус.

Информацию о смерти пациента подтвердила главный врач Людмила Антоненко.

"За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЕКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации)", – написала Людмила Антоненко.

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Она же опубликовала и фотографию у постели больного, за жизнь которого боролись медики.


Медики возле тела умершего от коронавируса пациента / фото Людмилы Антоненко

По ее словам, по состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице города Киева находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЕКМО.

"В последние дни распространяется много фейковых мнений псевдоэкспертов относительно того, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет", и еще много замечательных мыслей. Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не занимали", – подчеркнула Людмила Антоненко.

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Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

  • По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
  • Наибольшее количество случаев заражения в Киеве – 253 человека с подтвержденным диагнозом.
  • 45 человек в Украине умерли от COVID-19.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Здоровье Здоровье Медицина
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