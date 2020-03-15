В Армении женщина с коронавирусом пришла на помолвку сына: количество больных в стране возросло

Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Армении – 28. Эпицентром стал город Эчмиадзин – там введут усиленные меры безопасности.

Почти все выезды и въезды в город будут перекрыты, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Интерфакс.

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Там будут дежурить правоохранители и медики, которые будут мерить температуру

Выявлено еще два случая коронавируса. Это также связано с событиями в Эчмиадзине,

– сказал Пашинян.

Что произошло в Эчмиадзине

Там состоялась помолвка, где участвовала мать жениха, которая вернулась из Италии. Женщина была заражена коронавирусом, однако не знала об этом. Она должна была оставаться под домашним карантином.

При этом, по словам медиков, женщина уверяла, что с ней все в порядке, мол, температуры нет. Врачам себя осмотреть не позволяла.

Эчмиадзин расположен в 27 километрах к западу от Еревана (столица Армении). Город считается духовным центром страны, где расположен главный монастырь армянской апостольской церкви.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала