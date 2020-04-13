В Австралии через несколько недель обещают лекарство против коронавируса

Австралийские исследователи обещают через несколько недель завершить клинические испытания лекарств для ранней диагностики и лечения коронавируса.

Пока исследования в области вакцин продолжаются, сейчас больший акцент делается на усиление диагностики и поиски лечения для спасения жизней, пишет The Guardian.

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Также проводятся испытания для коллективного иммунитета, при котором у людей распространяется устойчивость к вирусу.

Сроки для поиска противовирусных препаратов и понимание, работают они или нет, гораздо меньше, чем для вакцин. Поскольку в этих исследованиях используются имеющиеся лекарства, поэтому мы знаем их безопасность, мы знаем, как их использовать,

– рассказала Шарон Левин, директор Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти.

По ее словам, в мире сейчас проводятся больше 300 различных исследований по лечению COVID-19.

Также гендиректор ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что вирус будет преследовать человечество в течение достаточно долгого времени, пока не появится вакцина.

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