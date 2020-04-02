24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Австралии начали тестировать две вакцины против коронавируса

- Читати новину українською
В Австралии начали тестировать вакцину против коронавируса / Ілюстративне фото

Австралийские ученые начали тестировать две вакцины против коронавируса на хорьках. Ученые ожидают, что первые результаты испытаний появятся в июне.

Вакцины против COVID-19 разработали ученые из Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical, сообщает BBC.

Интересно Первым человеком, которому ввели вакцину против коронавируса, стала 43-летняя мать двоих детей

Вакцины этих компаний одобрили представители Всемирной организации здравоохранения.

Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, как работают вакцины и будут ли они безопасны для человека,
– говорится в сообщении.

Препарат, разработанный Оксфордским университетом, – это векторная вакцина. Ученые использовали "дефектный" вирус, чтобы ввести только белки коронавирус в иммунную систему и вызвать реакцию. Врачи утверждают, что эта вакцина никак не может вызвать COVID-19.

Препарат от компании Inovio предназначен для кодирования определенных белков коронавирус в иммунную систему. Вакцина должна побуждать клетки организма генерировать эти белки до того, как иммунитет на них среагирует.

Напомним, что впервые вакцину против коронавируса начали тестировать в США. Ученые не тестировали вакцину на животных и сразу начали испытания на людях.

Несмотря на все риски, много людей изъявили желание протестировать вакцину на себе. 

Прості правила гігієни про коронавірусіПростые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Австралия Медицина Вакцинация Новости Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:50 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 35710
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 97030
сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
Лікування 141370
сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
Статті 19923
сегодня , 14:25 Коронавирус в Испании: зафиксировано более 10 тысяч смертей
Здорове життя 61348
сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 205439
сегодня , 17:26 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
Новини України 20810
сегодня , 12:10 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Традиції 62360
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук