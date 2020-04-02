В Австралии начали тестировать две вакцины против коронавируса

Австралийские ученые начали тестировать две вакцины против коронавируса на хорьках. Ученые ожидают, что первые результаты испытаний появятся в июне.

Вакцины против COVID-19 разработали ученые из Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical, сообщает BBC.

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Вакцины этих компаний одобрили представители Всемирной организации здравоохранения.

Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, как работают вакцины и будут ли они безопасны для человека,

– говорится в сообщении.

Препарат, разработанный Оксфордским университетом, – это векторная вакцина. Ученые использовали "дефектный" вирус, чтобы ввести только белки коронавирус в иммунную систему и вызвать реакцию. Врачи утверждают, что эта вакцина никак не может вызвать COVID-19.

Препарат от компании Inovio предназначен для кодирования определенных белков коронавирус в иммунную систему. Вакцина должна побуждать клетки организма генерировать эти белки до того, как иммунитет на них среагирует.

Напомним, что впервые вакцину против коронавируса начали тестировать в США. Ученые не тестировали вакцину на животных и сразу начали испытания на людях.

Несмотря на все риски, много людей изъявили желание протестировать вакцину на себе.

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